Українську вагітну продюсерку пограбували в Іспанії. Їй допомогла випадкова людина на трасі

Українська продюсерка Олександра Касперська (Аля Касперська) потрапила у дуже неприємну ситуацію на трасі в Іспанії. Вона їхала з Сербії до Валенсії, а потім мала повернутися до чоловіка до Белграда, щоб провести з ним хоча б частину своєї вагітності. Аля - на третьому триместрі.

Що сталося з Касперською на дорозі, і хто їй допоміг у тяжкій ситуації, повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на Instagram продюсера.

Потрапила на стандартну схему злодіїв

16 вересня Аля Касперська перетнула кордон Франції з Іспанією і прямувала до Валенсії, щоб відвезти свою дочку Матильду до школи. Потім вона планувала повернутися у Белград до чоловіка.

На трасі їй моргнули з іншої машини - показали, що з її машиною щось не так і Аля зупинилася.

"Схема класична: Ти їдеш, сусідня машина блимає і просить зупинитися, показують, що з твоєю машиною біда. Ти зупиняєшся, один тебе відволікає, другий забирає сумку. Ці гівнюки, виявилося, там регулярно працюють. Схему я знаю, попереджала про неї знайомих, а сама попалася", - розповіла Касперська.

Вона додала, що вже змогла проаналізувати ситуацію та зрозуміла, чому стала жертвою злодіїв.

Вона погано почувалася і на третьому триместрі вагітності їй здавалося, що машину "веде". Через вагітність вона їхала трасою з невеликою швидкістю в правому ряду - 70-80 км/год, а це кидається в очі.

Окрім іншого, злодії - вікові люди на дуже пристойній машині. Згодом з'ясувалося, що вона орендована.

Що вкрали у Касперської

Вона зазначає, що раніше намагалася розділяти гроші-картки-документи у різних сумках. Але після повномасштабного вторгнення вона привчила себе до того, що все цінне має бути в одному місці, щоб схопити та побігти.

"Є ще один фактор - несподіваний. За час війни моя віра в людей досягла таких висот, що мені здавалося абсолютно неможливим пограбування вагітної жінки з 6-річною дитиною в машині. У рюкзаку, який вони забрали, були абсолютно всі документи та всі гроші. Банківські картки теж були там", - розповіла Касперська.

Про крадіжку вона дізналася, як тільки сіла назад у машину. Донька їй повідомила, що вони забрали сумку.

"Це момент, від якого мене досі пробиває електрикою через все тіло. У ту ж секунду я втопила педаль і погналася за машиною, що тікає з моїм життям. Колись я професійно займалася автоспортом і шанси були. Цього грабіжники не очікували, а я досить швидко їх наздогнала і притиснула до узбіччя. Могла бортанути їх у кювет і навіть була готова, але з того боку сиділа налякана Матильда. І я відпустила", - розповіла Касперська.

Який час жінка їхала за злодіями, щоб сфотографувати номери, але після 200 км/год вона вирішила зупинитися. Вона повернулася на місце події й години 3 тинялася вздовж траси, сподіваючись знайти щось, що злодії викинули. Знайшла лише техпаспорт та свідоцтво про народження Матильди.

Хто допоміг українці на трасі

"Отже, я стою посеред траси без грошей, без документів і з ураганом усередині. Бензину до Валенсії не вистачає. Грошей у мене немає, надіслати мені їх теж нікуди. У животі дитина, в машині теж дитина. Обидві перелякані", - описує продюсер.

А потім вона побачила, що здалеку до неї йде чоловік. Виявилося, що це далекобійник Саша із Білої Церкви. Він побачив "свої" номери та зупинився дізнатися, чи все гаразд. Аля разом із Сашком спробували знайти якісь документи, але безуспішно.

А потім Сашко витяг 50 євро та віддав їх Касперській: "Візьміть гроші. У мене більше немає, але до Валенсії вам вистачить".

Касперська просила дати номер картки, щоб повернути потім гроші, але отримала таку відповідь: "Не треба! По-перше, хтось має вам зараз повернути віру в людей. По-друге, мені колись допомогли, а я допомагаю вам. Може одного разу ви допоможете комусь іншому".

Завдяки допомозі співвітчизника Касперська благополучно доїхала до Валенсії. Зараз вона виявилася практично ув'язненою в Іспанії - без грошей, документів і можливості прожити з чоловіком дуже важливий період життя.

Хто така Аля Касперська

Український продюсер, акторка, коуч. Генеральний продюсер телепроєктів Star Media. Має 20-річний досвід у кіно та телебізнесі, була продюсером українських серіалів.

Одружена, виховує 6-річну дочку Матильду.