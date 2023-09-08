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"Брати вже нічого". У Барселоні пограбували українську дизайнерку прикрас Валерію Гузему

Барселона, П'ятниця 08 вересня 2023 19:02
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"Брати вже нічого". У Барселоні пограбували українську дизайнерку прикрас Валерію Гузему Квартиру Валерії Гуземи пограбували (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Українську дизайнерку ювелірних прикрас Валерію Гузему пограбували у Барселоні. З її квартири злодії винесли усі цінні речі, а після себе залишили суцільний розгардіяш.

Про це Валерія написала в Instagram.

Що відомо про інцидент

"Хочу, щоб ви повчились на моїх помилках. Якщо ви в Барселоні, та й будь-де, хіба що не в Швейцарії, не полінуйтесь та поставте вчасно сигналізацію та охорону, щоб потім не було такого, як на другому фото", - написала Валерія та прикріпила до посту фото квартири, в якій злодії влаштували розгардіяш.

При цьому вона зазначила, що її обікрали вже давно.

"Я віднеслась до цього спокійно, подякувала Богу, що взяв матеріальним. Раптом ще хтось хотів пограбувати нас - брати вже нічого", - додала Гузема.

&quot;Брати вже нічого&quot;. У Барселоні пограбували українську дизайнерку прикрас Валерію ГуземуЗлодії перевернули усю квартиру Гуземи (фото: instagram.com/valeriya_guzema)

Дизайнерка також до посту прикріпила фото пристроїв сигналізації та камер, які роблять фото, коли спрацьовує сигнал тривоги, що хтось вдерся у житло.

&quot;Брати вже нічого&quot;. У Барселоні пограбували українську дизайнерку прикрас Валерію ГуземуГузема закликала українців не повторювати її помилок і встановити сигналізацію у себе вдома (фото: instagram.com/valeriya_guzema)

У Барселоні високий рівень крадіжок

Під постом Валерії українці почали залишати коментарі зі словами підтримки. Дехто розповідає, що також ставали жертвами злодіїв у Барселоні, а поліція не відреагувала належним чином.

Що пишуть люди:

  • Лера, співчуваю дуже… нас теж обікрали дорогою до Барселони - з машини всі речі винесли, а везли все найдорожче. Обіймаю тебе
  • нас в Барселоні також пограбували в другий день війни. Взяли грошима не малу суму, але поліція навіть не поворухнула пальцем, бо це звичне діло в Барселоні
  • На жаль, у Барселоні це звичайне явище. Там пограбували нашу няню і багатьох знайомих
  • колись наші знайомі корейці поїхали в медовий місяць в Барселону і в дівчини вкрали телефон. В Кореї телефон можна залишити в кафе чи будь-де і ніхто не забере. А в Барселоні поцупили на вулиці. Корейці були в шоці
  • Лерусь, обіймаю. Знаю ці відчуття, теж одного разу прийшла додому, а там все верх дном. Слава Богу, що ви всі живі та здорові, тим хто це зробив чи робить, все вернеться
  • дуже прикро. Щиро бажаю не мати посттравматики в майбутньому з цим

Раніше ми писали про те, які речі роблять злодії перед тим, як обікрасти квартиру.

Читайте також про те, в яких місцях не треба ховати гроші вдома.

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