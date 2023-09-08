"Брати вже нічого". У Барселоні пограбували українську дизайнерку прикрас Валерію Гузему
Українську дизайнерку ювелірних прикрас Валерію Гузему пограбували у Барселоні. З її квартири злодії винесли усі цінні речі, а після себе залишили суцільний розгардіяш.
Про це Валерія написала в Instagram.
Що відомо про інцидент
"Хочу, щоб ви повчились на моїх помилках. Якщо ви в Барселоні, та й будь-де, хіба що не в Швейцарії, не полінуйтесь та поставте вчасно сигналізацію та охорону, щоб потім не було такого, як на другому фото", - написала Валерія та прикріпила до посту фото квартири, в якій злодії влаштували розгардіяш.
При цьому вона зазначила, що її обікрали вже давно.
"Я віднеслась до цього спокійно, подякувала Богу, що взяв матеріальним. Раптом ще хтось хотів пограбувати нас - брати вже нічого", - додала Гузема.
Злодії перевернули усю квартиру Гуземи (фото: instagram.com/valeriya_guzema)
Дизайнерка також до посту прикріпила фото пристроїв сигналізації та камер, які роблять фото, коли спрацьовує сигнал тривоги, що хтось вдерся у житло.
Гузема закликала українців не повторювати її помилок і встановити сигналізацію у себе вдома (фото: instagram.com/valeriya_guzema)
У Барселоні високий рівень крадіжок
Під постом Валерії українці почали залишати коментарі зі словами підтримки. Дехто розповідає, що також ставали жертвами злодіїв у Барселоні, а поліція не відреагувала належним чином.
Що пишуть люди:
- Лера, співчуваю дуже… нас теж обікрали дорогою до Барселони - з машини всі речі винесли, а везли все найдорожче. Обіймаю тебе
- нас в Барселоні також пограбували в другий день війни. Взяли грошима не малу суму, але поліція навіть не поворухнула пальцем, бо це звичне діло в Барселоні
- На жаль, у Барселоні це звичайне явище. Там пограбували нашу няню і багатьох знайомих
- колись наші знайомі корейці поїхали в медовий місяць в Барселону і в дівчини вкрали телефон. В Кореї телефон можна залишити в кафе чи будь-де і ніхто не забере. А в Барселоні поцупили на вулиці. Корейці були в шоці
- Лерусь, обіймаю. Знаю ці відчуття, теж одного разу прийшла додому, а там все верх дном. Слава Богу, що ви всі живі та здорові, тим хто це зробив чи робить, все вернеться
- дуже прикро. Щиро бажаю не мати посттравматики в майбутньому з цим
Раніше ми писали про те, які речі роблять злодії перед тим, як обікрасти квартиру.
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