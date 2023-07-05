Українську дизайнерку Лілію Літковську пограбували у Німеччині
Український дизайнер Лілія Літковська опинилася у дуже неприємній ситуації. У неї в Німеччині вкрали частину нової колекції одягу, яку вона планувала показати у рамках Тижня моди у Берліні.
Про це вона повідомила на сторінці в Instagram.
Деталі крадіжки одягу у Берліні
За словами дизайнера, вона не могла впоратися з шоком та сльозами. Але зрештою опанувала себе. Адже її біда не найстрашніше в порівнянні з тим, що відбувається навколо.
Літковська зустріла дивовижну жінку, яка допомогла їй усвідомити багато чого і показ відбудеться.
"З кількох слів я зрозуміла, що моя історія - маленька кульбаба в океані великих кульбаб. Показ у Берліні відбудеться - запрошую всіх друзів бренду", - сказала вона.
Літковська повідомила про крадіжку частини колекції у Німеччині
Нагадаємо, що Лілія Літковська сім разів була переможницею премії Best Fashion Awards у різних номінаціях, а також визнана найкращим дизайнером року премії Cosmopolitan Award.
Нагадаємо, що екс-секретар РНБО Данилюк одружився з дизайнеркою Літковською.