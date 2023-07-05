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Українську дизайнерку Лілію Літковську пограбували у Німеччині

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Берлін, Середа 05 липня 2023 09:05
Українську дизайнерку Лілію Літковську пограбували у Німеччині Фото: Лілія Літковська повідомила, що у неї вкрали частину колекції (instagram.com/li_litkovskaya)
Автор: Styler

Український дизайнер Лілія Літковська опинилася у дуже неприємній ситуації. У неї в Німеччині вкрали частину нової колекції одягу, яку вона планувала показати у рамках Тижня моди у Берліні.

Про це вона повідомила на сторінці в Instagram.

Деталі крадіжки одягу у Берліні

За словами дизайнера, вона не могла впоратися з шоком та сльозами. Але зрештою опанувала себе. Адже її біда не найстрашніше в порівнянні з тим, що відбувається навколо.

Літковська зустріла дивовижну жінку, яка допомогла їй усвідомити багато чого і показ відбудеться.

"З кількох слів я зрозуміла, що моя історія - маленька кульбаба в океані великих кульбаб. Показ у Берліні відбудеться - запрошую всіх друзів бренду", - сказала вона.

Українську дизайнерку Лілію Літковську пограбували у НімеччиніЛітковська повідомила про крадіжку частини колекції у Німеччині

Нагадаємо, що Лілія Літковська сім разів була переможницею премії Best Fashion Awards у різних номінаціях, а також визнана найкращим дизайнером року премії Cosmopolitan Award.

Нагадаємо, що екс-секретар РНБО Данилюк одружився з дизайнеркою Літковською.

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дизайнер Лілія Літковська