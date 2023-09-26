Украинскую беременную продюсершу ограбили в Испании. Ей помог случайный человек на трассе

Украинская продюсер Александра Касперская (Аля Касперская) попала в очень неприятную ситуацию на трассе в Испании. Она ехала из Сербии в Валенсию, а потом должна была вернуться к мужу в Белград, чтобы провести с ним хотя бы часть своей беременности. Аля - на третьем триместре.

Что произошло с Касперской на дороге, и кто ей помог в тяжелой ситуации, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram продюсера.

Попала на стандартную схему воров

16 сентября Аля Касперская пересекла границу Франции с Испанией и направлялась в Валенсию, чтобы отвезти свою дочь Матильду в школу. Потом она планировала вернуться в Белград к мужу.

На трассе ей моргнули из другой машины - показали, что с ее машиной что-то не так и Аля остановилась.

"Схема классическая: Ты едешь, соседняя машина мигает и просит остановиться, показывают, что с твоей машиной беда. Ты останавливаешься, один тебя отвлекает, второй забирает сумку. Эти говнюки, оказалось, регулярно там работают. Схему я знаю, предупреждала о ней знакомых, а сама попалась", - рассказала Касперская.

Она добавила, что уже смогла проанализировать ситуацию и поняла, почему стала жертвой воров.

Она плохо себя чувствовала и на третьем триместре беременности ей казалось, что машину "ведет". По причине беременности она ехала по трассе с небольшой скоростью в правом ряду - 70-80 км/в час, а это бросается в глаза.

Кроме всего прочего, воры - возрастные люди на очень приличной машине. Позже выяснилось, что она арендованная.

Что украли у Касперской

Она отмечает, что ранее старалась разделять деньги-карты-документы в разных сумках. Но после полномасштабного вторжения она приучила себя к тому, что все ценное должно быть в одном месте, чтобы схватить и побежать.

"Есть еще один фактор - неожиданный. За время войны моя вера в людей достигла таких высот, что мне казалось совершенно невозможным ограбление беременной женщины с 6-летним ребенком в машине. В рюкзаке, который они забрали, были абсолютно все документы и абсолютно все деньги. Банковские карты тоже были там", - рассказала Касперская.

О краже она узнала, как только села назад в машину. Дочка ей сообщила, что они забрали сумку.

"Это момент, от которого меня до сих пор прошибает электричеством через все тело. В ту же секунду я утопила педаль в пол и погналась за уезжающей с моей жизнью машиной. Когда-то я профессионально занималась автоспортом и шансы были. Этого грабители не ожидали, а я довольно быстро их догнала и прижала к обочине. Могла бортануть их в кювет и даже была готова, но с той стороны сидела перепуганная Матильда. И я отпустила", - рассказала Касперская.

Какое время женщина ехала за ворами, чтобы сфотографировать номера, но после 200 км/в час она решила остановиться. Она вернулась на место происшествия и часа 3 бродила вдоль в трассе в надежде найти что-то, что воры выбросили. Нашла только техпаспорт и свидетельство о рождении Матильды.

Кто помог украинке на трассе

"Итак, я стою посреди трассы без денег, без документов и с ураганом внутри. Бензина до Валенсии не хватает. Денег у меня нет, прислать мне их тоже некуда. В животе ребенок, в машине тоже ребенок. Оба перепуганы", - описывает продюсер.

А потом она увидела, что издалека к ней идет мужчина. Оказалось, что это дальнобойщик Саша из Белой Церкви. Он увидел "свои" номера и остановился узнать, все ли в порядке. Аля вместе с Сашей попытались найти какие-нибудь документы, но безуспешно.

А потом Саша вытащил 50 евро и отдал их Касперской: "Возьмите деньги. У меня больше нет, но до Валенсии вам хватит".

Касперская просила дать номер карты, чтобы вернуть потом деньги, но получила такой ответ: "Не надо! Во-первых, кто-то должен вам сейчас вернуть веру в людей. Во-вторых, мне когда-то помогли, а я помогаю вам. Может однажды вы поможете кому-то другому".

Благодаря помощи соотечественника Касперская благополучно доехала до Валенсии. Сейчас она оказалась практически в заточении в Испании - без денег, документов и возможности прожить с мужем очень важный период жизни.

Кто такая Аля Касперская

Украинский продюсер, актриса, коуч. Генеральный продюсер телепроектов компании Star Media. Имеет 20-летний опыт в кино и телебизнесе, была продюсером украинских сериалов.

Замужем, воспитывает 6-летнюю дочь Матильду.