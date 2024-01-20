Українського співака помилково додали до списку "іноагентів" РФ: артист відреагував

Вадим Олійник став "іноагентом" РФ

Співак показав у своїх stories скріншот однієї з новин, взятої у Telegram-каналі, який не став називати.

У ній був список імен, яких внесли до реєстру іноземних агентів у Росії, і серед них опинився колишній учасник гурту "ДІО.фільми".

Вадим Олійник прокоментував новину, що він "іноагент "(фото: instagram.com/oleynikvadim)

"Просто якесь свято", - лаконічно прокоментував новину він, а також подякував за "премію".

Однак інформація не відповідає дійсності, адже до списку міністерства юстиції РФ потрапляють лише громадяни Росії.

Так, Олійника дійсно внесли до реєстру, тільки мова йшла про місцевого блогера Владислава Олійника, якого переплутали пропагандисти з українським виконавцем.

Хто такий Владислав Олійник

Чоловік є активістом карельського руху, нині він проживає у Фінляндії, має освіту скандинавіста-міжнародника.

Його етнічне походження є змішаним, і він усвідомлено обрав собі карельську ідентичність.

Блогер стверджує, що після руйнування Росії у Карелії є перспективи на успішний розвиток.

Він вірить у відновлення карельської ідентичності, можливість встановлення союзницьких відносин з іншими фінно-угорськими державами.

На його думку, ці держави виникнуть із колишніх суб'єктів Російської Федерації.