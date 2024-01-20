Украинского певца ошибочно добавили в список "иноагентов" РФ: артист отреагировал

Вадим Олейник стал "иноагентом" РФ

Певец показал в своих stories скриншот одной из новостей, взятой в Telegram-канале, который не стал называть.

В ней был список имен, которых внесли в реестр иностранных агентов в России, и среди них оказался бывший участник группы "ДИО.фильмы".

Вадим Олейник прокомментировал новость, что он "иноагент" (фото: instagram.com/oleynikvadim)

"Просто какой-то праздник", - лаконично прокомментировал новость он, а также поблагодарил за "премию".

Однако информация не соответствует действительности, ведь в список министерства юстиции РФ попадают только граждане России.

Так, Олейника действительно внесли в реестр, только речь шла о местном блогере Владиславе Олейнике, которого перепутали пропагандисты с украинским исполнителем.

Кто такой Владислав Олейник

Мужчина является активистом карельского движения, сейчас он проживает в Финляндии, имеет образование скандинависта-международника.

Его этническое происхождение является смешанным, и он осознанно выбрал себе карельскую идентичность.

Блогер утверждает, что после разрушения России у Карелии есть перспективы на успешное развитие.

Он верит в восстановление карельской идентичности, возможность установления союзнических отношений с другими финно-венгерскими государствами.

По его мнению, эти государства возникнут из бывших субъектов Российской Федерации.