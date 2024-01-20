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Украинского певца ошибочно добавили в список "иноагентов" РФ: артист отреагировал

Суббота 20 января 2024 21:43
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Украинского певца ошибочно добавили в список "иноагентов" РФ: артист отреагировал Вадим Олейник (фото: instagram.com/oleynikvadim)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский певец и бывший участник группы "ДиО.фильмы" Вадим Олейник ошибочно попал в обновленный список "иноагентов" РФ. Новость сразу прокомментировал исполнитель.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артиста.

Вадим Олейник стал "иноагентом" РФ

Певец показал в своих stories скриншот одной из новостей, взятой в Telegram-канале, который не стал называть.

В ней был список имен, которых внесли в реестр иностранных агентов в России, и среди них оказался бывший участник группы "ДИО.фильмы".

Украинского певца ошибочно добавили в список &quot;иноагентов&quot; РФ: артист отреагировалУкраинского певца ошибочно добавили в список &quot;иноагентов&quot; РФ: артист отреагировал

Вадим Олейник прокомментировал новость, что он "иноагент" (фото: instagram.com/oleynikvadim)

"Просто какой-то праздник", - лаконично прокомментировал новость он, а также поблагодарил за "премию".

Однако информация не соответствует действительности, ведь в список министерства юстиции РФ попадают только граждане России.

Так, Олейника действительно внесли в реестр, только речь шла о местном блогере Владиславе Олейнике, которого перепутали пропагандисты с украинским исполнителем.

Кто такой Владислав Олейник

Мужчина является активистом карельского движения, сейчас он проживает в Финляндии, имеет образование скандинависта-международника.

Его этническое происхождение является смешанным, и он осознанно выбрал себе карельскую идентичность.

Блогер утверждает, что после разрушения России у Карелии есть перспективы на успешное развитие.

Он верит в восстановление карельской идентичности, возможность установления союзнических отношений с другими финно-венгерскими государствами.

По его мнению, эти государства возникнут из бывших субъектов Российской Федерации.

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