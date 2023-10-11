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Українського співака нахабно обікрали в Іспанії: що відомо

Julik став жертвою злодіїв (фото: instagram.com/julikofficial)
Автор: Styler

Популярний український співак Назарій Гук, більш відомий за сценічним іменем Julik, став жертвою злодіїв у Іспанії, де артист дає благодійні концерти на підтримку ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сторіз, яку сам музикант оприлюднив у своєму Instagram-акаунті 11 жовтня.

Julik (фото: instagram.com/julikofficial)

За словами екс-учасника DZIDZIO, перед благодійним концертом в Іспанії, хтось поцупив у нього концертний костюм. 

Однак співак не втрачає оптимізму.

"Вкрали мій концертний костюм. Тепер будемо думати, в чому мені виступати", - говорить артист, який нині, судячи з позначки геолокації, перебуває в Валенсії.

"А взагалі... Тут погода гарна", - додає Назарій. 

Скриншоти сторіз з Instagram Назарія Гука

Він також закликав українців в Іспанії приходити на найближчі концерти, аби разом зібрати гроші на допомогу та підтримку наших Збройних сил.

Так, в п'ятницю артист дасть концерт у Гуадасуарі, а в суботу українські пісні у виконанні Julik можна буде почути у місті Альборая.

Julik (фото: instagram.com/julikofficial)

Зауважимо, що українські знаменитості регулярно стають жертвами грабіжників у Іспанії.

Так, раніше ми писали, що в цій країні пограбували українську вагітну продюсерку.

А перед цим у Барселоні жертвою злодіїв стала відома дизайнерка Валерія Гузема.

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