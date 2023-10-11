Украинского певца нагло обворовали в Испании: что известно

Популярный украинский певец Назарий Гук, более известный по сценическому имени Julik, стал жертвой воров в Испании, где артист дает благотворительные концерты в поддержку ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сторис, которую сам музыкант обнародовал в своем Instagram-аккаунте 11 октября.
Julik (фото: instagram.com/julikofficial)
По словам экс-участника DZIDZIO, перед благотворительным концертом в Испании, кто-то украл у него концертный костюм.
Однако певец не теряет оптимизма.
"Украли мой концертный костюм. Теперь будем думать, в чем мне выступать", - говорит артист, который сейчас, судя по отметке геолокации, находится в Валенсии.
"А вообще... Здесь погода хорошая", - добавляет Назарий.
Скриншоты сторез из Instagram Назария Гука
Он также призвал украинцев в Испании приходить на ближайшие концерты, чтобы собрать деньги на помощь военным и поддержку наших Вооруженных сил.
Так, в пятницу артист даст концерт в Гуадасуаре, а в субботу украинские песни в исполнении Julik можно будет услышать в городе Альборая.
Julik (фото: instagram.com/julikofficial)
Напомним, что украинские знаменитости регулярно становятся жертвами грабителей в Испании.
Да, раньше мы писали, что в этой стране ограбили украинскую беременную продюсершу.
А перед этим в Барселоне жертвой воров стала известная дизайнер Валерия Гузема.