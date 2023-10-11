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Украинского певца нагло обворовали в Испании: что известно

Julik стал жертвой воров (фото: instagram.com/julikofficial)
Автор: Styler

Популярный украинский певец Назарий Гук, более известный по сценическому имени Julik, стал жертвой воров в Испании, где артист дает благотворительные концерты в поддержку ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сторис, которую сам музыкант обнародовал в своем Instagram-аккаунте 11 октября.

Julik (фото: instagram.com/julikofficial)

По словам экс-участника DZIDZIO, перед благотворительным концертом в Испании, кто-то украл у него концертный костюм.

Однако певец не теряет оптимизма.

"Украли мой концертный костюм. Теперь будем думать, в чем мне выступать", - говорит артист, который сейчас, судя по отметке геолокации, находится в Валенсии.

"А вообще... Здесь погода хорошая", - добавляет Назарий.

Скриншоты сторез из Instagram Назария Гука

Он также призвал украинцев в Испании приходить на ближайшие концерты, чтобы собрать деньги на помощь военным и поддержку наших Вооруженных сил.

Так, в пятницу артист даст концерт в Гуадасуаре, а в субботу украинские песни в исполнении Julik можно будет услышать в городе Альборая.

Julik (фото: instagram.com/julikofficial)

Напомним, что украинские знаменитости регулярно становятся жертвами грабителей в Испании.

Да, раньше мы писали, что в этой стране ограбили украинскую беременную продюсершу.

А перед этим в Барселоне жертвой воров стала известная дизайнер Валерия Гузема.

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