Українського співака нахабно обікрали в Іспанії: що відомо

Популярний український співак Назарій Гук, більш відомий за сценічним іменем Julik, став жертвою злодіїв у Іспанії, де артист дає благодійні концерти на підтримку ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сторіз, яку сам музикант оприлюднив у своєму Instagram-акаунті 11 жовтня.

Julik (фото: instagram.com/julikofficial)

За словами екс-учасника DZIDZIO, перед благодійним концертом в Іспанії, хтось поцупив у нього концертний костюм.

Однак співак не втрачає оптимізму.

"Вкрали мій концертний костюм. Тепер будемо думати, в чому мені виступати", - говорить артист, який нині, судячи з позначки геолокації, перебуває в Валенсії.

"А взагалі... Тут погода гарна", - додає Назарій.

Скриншоти сторіз з Instagram Назарія Гука

Він також закликав українців в Іспанії приходити на найближчі концерти, аби разом зібрати гроші на допомогу та підтримку наших Збройних сил.

Так, в п'ятницю артист дасть концерт у Гуадасуарі, а в суботу українські пісні у виконанні Julik можна буде почути у місті Альборая.

Julik (фото: instagram.com/julikofficial)