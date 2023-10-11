Українського співака нахабно обікрали в Іспанії: що відомо
Популярний український співак Назарій Гук, більш відомий за сценічним іменем Julik, став жертвою злодіїв у Іспанії, де артист дає благодійні концерти на підтримку ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сторіз, яку сам музикант оприлюднив у своєму Instagram-акаунті 11 жовтня.
Julik (фото: instagram.com/julikofficial)
За словами екс-учасника DZIDZIO, перед благодійним концертом в Іспанії, хтось поцупив у нього концертний костюм.
Однак співак не втрачає оптимізму.
"Вкрали мій концертний костюм. Тепер будемо думати, в чому мені виступати", - говорить артист, який нині, судячи з позначки геолокації, перебуває в Валенсії.
"А взагалі... Тут погода гарна", - додає Назарій.
Скриншоти сторіз з Instagram Назарія Гука
Він також закликав українців в Іспанії приходити на найближчі концерти, аби разом зібрати гроші на допомогу та підтримку наших Збройних сил.
Так, в п'ятницю артист дасть концерт у Гуадасуарі, а в суботу українські пісні у виконанні Julik можна буде почути у місті Альборая.
Julik (фото: instagram.com/julikofficial)
Зауважимо, що українські знаменитості регулярно стають жертвами грабіжників у Іспанії.
Так, раніше ми писали, що в цій країні пограбували українську вагітну продюсерку.
А перед цим у Барселоні жертвою злодіїв стала відома дизайнерка Валерія Гузема.