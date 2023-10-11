Украинского певца нагло обворовали в Испании: что известно

Популярный украинский певец Назарий Гук, более известный по сценическому имени Julik, стал жертвой воров в Испании, где артист дает благотворительные концерты в поддержку ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сторис, которую сам музыкант обнародовал в своем Instagram-аккаунте 11 октября.

Julik (фото: instagram.com/julikofficial)

По словам экс-участника DZIDZIO, перед благотворительным концертом в Испании, кто-то украл у него концертный костюм.

Однако певец не теряет оптимизма.

"Украли мой концертный костюм. Теперь будем думать, в чем мне выступать", - говорит артист, который сейчас, судя по отметке геолокации, находится в Валенсии.

"А вообще... Здесь погода хорошая", - добавляет Назарий.

Скриншоты сторез из Instagram Назария Гука

Он также призвал украинцев в Испании приходить на ближайшие концерты, чтобы собрать деньги на помощь военным и поддержку наших Вооруженных сил.

Так, в пятницу артист даст концерт в Гуадасуаре, а в субботу украинские песни в исполнении Julik можно будет услышать в городе Альборая.

Julik (фото: instagram.com/julikofficial)