Український військовий зіграв на піаніно під вибухами в Бахмуті: дивіться щемливе відео
Нещодавно в мережі почало поширюватися відео з військовим, який грає на піаніно. Ще більше емоцій додає той факт, що він перебуває в Бахмуті, тому разом із м'якими звуками клавіш зовсім поряд чути вибухи та канонади артилерії.
Відео опублікували в соціальній мережі TikTok.
Про що відео
Коротке відео, на якому військовий грає на піаніно в Бахмуті красномовно прозвали "Піаніст", що співзвучно з однойменним фільмом. Однак це не вигаданий сюжет кінострічки, а реальність Бахмута, яке зараз стало найгарячішою точкою фронту.
Український захисник виконує композицію на тлі обстрілів, які нібито дуже близько. Ззаду нього чиясь понівечена кімната з розбитими вікнами та пошкодженими речами. Попри притаманний людині страх він не ховається, а спокійно продовжує свою мелодію.
"Не дарма музичну школу закінчував", - написав автор під відео.
У коментарях користувачі виявили захоплення нашими талановитими та мужніми воїнами:
- "Боже, це тільки у фільмах таке знімали... Аж сльози..."
- "Уявіть, що відчує людина, коли буде просто гортати стрічку та побачить там свою кімнату і своє піаніно…"
- "Навіть в таких умовах ми не зламні"
- "Боже, бережи наших хлопців, щоб після перемоги ви зіграли нам ще не раз"
Раніше ми показували зворушливе відео, де малюк спить на татовій гітарі під милу колискову.
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