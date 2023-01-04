Украинский военный сыграл на пианино под взрывами в Бахмуте: смотрите трогательное видео
Недавно в сети начало распространяться видео с военным, играющим на пианино. Еще больше эмоций добавляет тот факт, что он находится в Бахмуте, поэтому вместе с мягкими звуками клавиш совсем рядом слышны взрывы и канонады артиллерии.
Видео было опубликовано в социальной сети TikTok.
О чем видео
Короткое видео, на котором военный играет на пианино в Бахмуте, красноречиво прозвали "Пианист", что созвучно с одноименным фильмом. Однако это не вымышленный сюжет киноленты, а реальность Бахмута, ставшего сейчас самой горячей точкой фронта.
Украинский защитник исполняет композицию на фоне обстрелов, якобы очень близко. Позади него чья-то изуродованная комната с разбитыми окнами и поврежденными вещами. Несмотря на присущий человеку страх, он не скрывается, а спокойно продолжает свою мелодию.
"Не зря музыкальную школу заканчивал", - написал автор под видео.
В комментариях пользователи показали восхищение нашими талантливыми и мужественными воинами:
- "Боже, это только в фильмах такое снимали... Аж слезы..."
- "Представьте, что почувствует человек, когда будет просто листать ленту и увидит там свою комнату и свое пианино…"
- "Даже в таких условиях мы не сломимся"
- "Боже, храни наших ребят, чтобы после победы вы сыграли нам еще не раз"
Раньше мы показывали трогательное видео, где малыш спит на папиной гитаре под милую колыбельную.
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