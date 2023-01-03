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Малюк спав на гітарі: український військовий заспівав зворушливу колискову для сина

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Вівторок 03 січня 2023 14:22
Малюк спав на гітарі: український військовий заспівав зворушливу колискову для сина Український військовий зворушливо заспівав колискову для сина (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Офіцер Збройних сил України Олег Берестовий заспівав новонародженому сину колискову про захист українського неба. Зокрема, колишній працівник ІТ-компанії лише нещодавно став батьком.

Відео він опублікував на своїй сторінці в TikTok.

Відео військового стало популярним

Ролик набрав майже пів мільйона переглядів.

Війна повністю змінила життя Олега. До повномасштабного вторгнення РФ до України Олег був менеджером ІТ-компанії.

Однак, зараз він у складі військового підрозділу проводить артилерійську розвідку та займається рекрутингом до ЗСУ.

Також 1 грудня в Олега Берестового народився син Теодор.

"Дякую всім воїнам, які дали можливість сину народитися в Україні. Дякую коханій дружині, що витримала ці 9 місяців сама... Дякую всім, хто допомагав мені та моїм хлопцям. Завдяки вам (без перебільшень) я можу бачити сина, а син буде знати мене", - написав він у Facebook.

Малюк спав на гітарі: український військовий заспівав зворушливу колискову для сина

Олег Берестовий 1 грудня став татом (facebook.com/berestovy)

Напередодні Нового року Олег записав зворушливу колискову для свого малюка - українською та англійською мовами.

"Спи, котику милий, працюють Збройні сили. Небо опалиться дронами, на Росію летять бавовнами", - заспівав військовий.

Під час виконання колискової малий Теодор спав на татової гітари, яка була застелена м’яким покривалом.

"Дякую побратимам за можливість заспівати новорічну колискову сину", - написав він у коментарях.

Раніше ми показували зворушливу зустріч українського військового з донькою. Під час перегляду відео неможливо стримати сліз.

Також показували зворушливу зустріч мами та захисника України. Жінка вперше обійняла сина через 74 дні війни.

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Збройні сили України військовий колискова