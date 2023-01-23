Український військовий прочитав вірш Ліни Костенко і показав "крила" ЗСУ: зворушливе відео

На ролику видно, що боєць, який зараз знаходиться на фронті, зачитав вірша Ліни Костенко. В кінці він показав свої "крила", які допомагають йому на полі бою проганяти російських окупантів з України.

"А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає. А крила має. А крила має!" - сказав він.

Зазначимо, що вірш "Крила" Ліна Костенко написала у 1958 році, перебуваючи у Польщі. У ньому йдеться, що духовно багата людина може зробити все. Тому треба жити, вірити та наближати перемогу ЗСУ.