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Український військовий прочитав вірш Ліни Костенко і показав "крила" ЗСУ: зворушливе відео

Боєць зачитав вірш Ліни Костенко (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Український боєць на фронті зачитав вірш відомої української письменниці Ліни Костенко "Крила". Також військовий показав, що допомагає знищувати окупантів на полі бою.

Відео з'явилось у на сторінці "Вірю в ЗСУ" у Facebook.

На ролику видно, що боєць, який зараз знаходиться на фронті, зачитав вірша Ліни Костенко. В кінці він показав свої "крила", які допомагають йому на полі бою проганяти російських окупантів з України.

"А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає. А крила має. А крила має!" - сказав він.

Зазначимо, що вірш "Крила" Ліна Костенко написала у 1958 році, перебуваючи у Польщі. У ньому йдеться, що духовно багата людина може зробити все. Тому треба жити, вірити та наближати перемогу ЗСУ.

Раніше українські захисники показували, у що одягається армія Росії.

Також військовий заспівав зворушливу колискову для сина, поки малюк спав на гітарі.

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