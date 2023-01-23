Украинский военный прочитал стихотворение Лины Костенко и показал "крылья" ВСУ: трогательное видео

На ролике видно, что боец, который сейчас находится на фронте, зачитал стихотворение Лины Костенко. В конце он показал свои "крылья", помогающие ему на поле боя прогонять российских оккупантов из Украины.

"А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає. А крила має. А крила має" - сказал он.

Отметим, что стихотворение "Крила" Лина Костенко написала в 1958 году, находясь в Польше. В нем говорится, что духовно богатый человек может сделать все. Поэтому нужно жить, верить и приближать победу ВСУ.