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Український військовий привітав батька з днем народження під обстрілом: шокуюче відео

Військовий ЗСУ оригінально привітав батька з днем народження (колаж: Styler)
Автор: Тетяна Самарук

Військовий Збройних сил України записав привітання з днем народження для свого батька. Зробив він це просто під обстрілами, коли зовсім поруч вибухали снаряди.

Відео боєць із ніком NikolasNAVY опублікував у TikTok.

Навіть у таких смертельно небезпечних умовах захисник не втратив позитиву і тримався в доброму гуморі, коли вітав батька.

"Тату, вітаю тебе з днем народження! А, бл**ь, ого, оцей раз він добре лупонув. Всього тобі найкращого, море щастя, море позитиву... Ох, як порохом запахло!" - сказав боєць.

В кінці він побажав батькові та всім рідним ангела-охоронця.

Обережно! Відео містить нецензурну лексику, 18+!

@nikolasnavy #українськийтікток #топ #тренд #війнавукраїні #ЗСУ #донбассукраина #україна оригінальний звук - NikolasNAVY

У коментарях під відео користувачі шоковані від такого привітання. Вони подякували воїну за захист та його мужність.

  • Присвячується тим хлопчикам, які кажуть: "Я не мав як подзвонити, замотався, часу не було"
  • Бережи вас Бог! Татові многая літа. Щоб змогли наступного року привітати особисто в мирній Україні
  • Приєднують до привітань, щоб тато дочекався сина живим і здоровим
  • Хай тато дочекається свого сина, низький уклін батькам, які гідно виховали сина
  • Найкраще привітання - це коли ти повернешся живим
  • Ваш тато виховав гідного сина

Відео набрало вже понад 1,2 млн переглядів, більш ніж 130 тисяч лайків та понад 500 коментарів.

Раніше ми повідомляли, що бійці ЗСУ показали, як харчуються на війні.

Також українські захисники показували, у що одягається "друга армія" світу.

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Збройні сили Українифронтвійськовий