Украинский военный поздравил отца с днем рождения под обстрелом: шокирующее видео

Даже в таких смертельно опасных условиях защитник не потерял позитива и держался в хорошем настроении, когда поздравлял отца.

"Папа, поздравляю тебя с днем рождения! А, бл**ь, ого, на этот раз он хорошо ударил. Всего тебе лучшего, море счастья, море позитива... Ох, как порохом запахло!" - сказал боец.

В конце он пожелал отцу и всем родным ангела-хранителя.

Осторожно! Видео содержит нецензурную лексику, 18+!

В комментариях под видео пользователи в шоке от такого поздравления. Они поблагодарили воина за защиту и его мужество.

Посвящается тем мальчикам, которые говорят: "Я не имел как позвонить, замотался, времени не было"

Береги вас Бог! Папе многая лета. Чтобы смогли в следующем году поздравить лично в мирной Украине

Присоединяют к поздравлениям, чтобы папа дождался сына живым и здоровым

Пусть папа дождется своего сына, низкий поклон родителям, достойно воспитавшим сына

Лучшее поздравление - это когда ты вернешься живым

Ваш папа воспитал достойного сына

Видео набрало уже более 1,2 млн просмотров, более 130 тысяч лайков и более 500 комментариев.