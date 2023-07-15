Украинский военный поздравил отца с днем рождения под обстрелом: шокирующее видео

Военный Вооруженных Сил Украины записал поздравление с днем рождения для своего отца. Сделал он это под обстрелами, когда совсем рядом взрывались снаряды.
Видео боец с ником NikolasNAVY опубликовал в TikTok.
Даже в таких смертельно опасных условиях защитник не потерял позитива и держался в хорошем настроении, когда поздравлял отца.
"Папа, поздравляю тебя с днем рождения! А, бл**ь, ого, на этот раз он хорошо ударил. Всего тебе лучшего, море счастья, море позитива... Ох, как порохом запахло!" - сказал боец.
В конце он пожелал отцу и всем родным ангела-хранителя.
Осторожно! Видео содержит нецензурную лексику, 18+!
@nikolasnavy #українськийтікток #топ #тренд #війнавукраїні #ЗСУ #донбассукраина #україна оригінальний звук - NikolasNAVY
В комментариях под видео пользователи в шоке от такого поздравления. Они поблагодарили воина за защиту и его мужество.
Видео набрало уже более 1,2 млн просмотров, более 130 тысяч лайков и более 500 комментариев.
Ранее мы сообщали, что бойцы ВСУ показали, как питаются на войне.
Также украинские защитники показывали, во что одевается "вторая армия" мира.