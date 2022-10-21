Український вертолітник-ас показав чудеса пілотажу: приголомшливе відео

Український пілот бойового вертольота продемонстрував чудеса управління гігантською "стрекозою", пролетівши над автотрасою на мінімальній висоті біля фури, що рухалася, всього за кілька метрів від рівня дорожнього покриття.

Пілот-ас ударного гелікоптера Мі-24, більш відомого під назвою "Крокодил", пронісся практично паралельно транспорту, що їде трасою. Фантастичний політ відбувався серед білого дня, на очах у приголомшених водіїв очевидців.

Український вертоліт Мі-24 пролетів над трасою на найнижчій висоті (фото: скріншот з відео)

Так, українські вертолітники відточують мистецтво оминати радари російських окупантів, залишаючись непоміченими для ворога, адже на такій висоті прилади не зможуть розпізнати авіацію ЗСУ.

Ось як "брив" військовий пілот на Мі-24 над вантажівкою на трасі:

Гелікоптер підтримки піхоти (ударний гелікоптер) Мі-24 знаходиться на озброєнні багатьох держав, а раніше був основним штурмовим вертольотом країн соцтабору.

Мі-24 Української армії (фото: uk.wikipedia.org)

В Україні кілька вітчизняних підприємств спільними зусиллями модернізували його до якісно нового рівня - вертоліт Мі-24П. Основою модернізації стала заміна застарілих радянських двигунів на сучасні газотурбінні силові установки українського виробництва ТВ3-117ВМА-СБМ1В.

Також суттєво було доопрацьовано та встановлено нові системи управління озброєнням, що в рази підвищило ефективність вертольота у бою.

Вертоліт Мі-24П ЗСУ (фото: airliners.net)

На російсько-українській війні Мі-24 ЗСУ виконує бойові завдання з весни 2014 року, а перше реальне бойове хрещення для наших вертолітників стала облога захопленого на той момент силами супротивника Слов'янська під час операції з деокупації міста.

Під час російського повномасштабного вторгнення в Україну гелікоптери активно застосовувалися обома сторонами.

Вертоліт Мі-24 ЗСУ, 14-а танкова бригада резервного корпусу підготовки (фото: mil.gov.ua)