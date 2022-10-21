Український вертолітник-ас показав чудеса пілотажу: приголомшливе відео
Український пілот бойового вертольота продемонстрував чудеса управління гігантською "стрекозою", пролетівши над автотрасою на мінімальній висоті біля фури, що рухалася, всього за кілька метрів від рівня дорожнього покриття.
Видовищні кадри вищого пілотажу з'явилися 21 жовтня у мережі.
Пілот-ас ударного гелікоптера Мі-24, більш відомого під назвою "Крокодил", пронісся практично паралельно транспорту, що їде трасою. Фантастичний політ відбувався серед білого дня, на очах у приголомшених водіїв очевидців.
Український вертоліт Мі-24 пролетів над трасою на найнижчій висоті (фото: скріншот з відео)
Так, українські вертолітники відточують мистецтво оминати радари російських окупантів, залишаючись непоміченими для ворога, адже на такій висоті прилади не зможуть розпізнати авіацію ЗСУ.
Ось як "брив" військовий пілот на Мі-24 над вантажівкою на трасі:
Гелікоптер підтримки піхоти (ударний гелікоптер) Мі-24 знаходиться на озброєнні багатьох держав, а раніше був основним штурмовим вертольотом країн соцтабору.
Мі-24 Української армії (фото: uk.wikipedia.org)
В Україні кілька вітчизняних підприємств спільними зусиллями модернізували його до якісно нового рівня - вертоліт Мі-24П. Основою модернізації стала заміна застарілих радянських двигунів на сучасні газотурбінні силові установки українського виробництва ТВ3-117ВМА-СБМ1В.
Також суттєво було доопрацьовано та встановлено нові системи управління озброєнням, що в рази підвищило ефективність вертольота у бою.
Вертоліт Мі-24П ЗСУ (фото: airliners.net)
На російсько-українській війні Мі-24 ЗСУ виконує бойові завдання з весни 2014 року, а перше реальне бойове хрещення для наших вертолітників стала облога захопленого на той момент силами супротивника Слов'янська під час операції з деокупації міста.
Під час російського повномасштабного вторгнення в Україну гелікоптери активно застосовувалися обома сторонами.
Вертоліт Мі-24 ЗСУ, 14-а танкова бригада резервного корпусу підготовки (фото: mil.gov.ua)
Раніше повідомлялося, що пілот ЗСУ розкрив деталі секретних польотів до Маріуполя на "Азовсталь", під час яких захисникам доставлялися їжа, боєприпаси та медикаменти, а назад забирали поранених бійців.
Також ми писали, що молодий герой-ас Karaya, який на винищувачі МіГ-29 збив 5 дронів-камікадзе та 2 крилаті ракети, розповів про повітряні бої та звернувся до українців.