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Мы как короли мира: пилот ВСУ раскрыл детали секретных полетов на "Азовсталь"

Новина українською →
Четверг 02 июня 2022 15:19
Мы как короли мира: пилот ВСУ раскрыл детали секретных полетов на "Азовсталь" Пилот ВСУ раскрыл детали полетов на Азовсталь (видео)
Автор: Анна Шиканова

Пилот ВСУ рассказал о полетах в Мариуполь, во время которых на "Азовсталь" доставлялись еда, боеприпасы и медикаменты, а назад забирали раненых бойцов. Он признается, что эти полеты были не просто очень сложными, а практически невозможными.

Видео интервью с пилотом вертолета разместили на странице Сухопутных войск ВСУ.

По словам пилота, все операции были секретными и координировались ГУР. У экипажа было совсем немного времени, что вникнуть во все детали и нюансы этих опасных полетов, а информации было невероятно много. Каждый такой полет был индивидуальным случаем и каждый раз пилотам приходилось рисковать, так как силы ППО врага были наготове.

"У кого-то были сутки на подготовку, у кого-то неделя. А у кого-то считанные часы. Основная сложность состояла в том, что необходимо было доставить груз вглубь противника на территории свыше 100 км. И именно все это расстояние плотно охранялось противовоздушной обороной противника", - рассказывает пилот.

По всем математическим расчетам и тактикам, эти полеты совершить было почти невозможно. Но практика показала, что это реально. И все пилоты совершали полеты.

"Главное для нас - это знать все природные и искусственные преграды. Чтобы они нам помогали и не мешали", - добавляет военный.

В зоне посадки вертолета в районе "Азовсталь" находится 3 разных зенитных комплекса, которые делали эти операции практически невозможными. Но все пилоты понимали, зачем нужно совершать эти полеты. Хотя 90% понимали, что они могут не вернуться с этого задания.

"Самое сильное волнение, когда идешь ку вертолету перед запуском. Но уже в процессе мы все понимали, что это просто работа. Мы работали, делали то, что могли. И в этот момент, когда мы уже оказались в Мариуполе и шла высадка - это было чувство эйфории", - рассказал пилот.

Долететь до Мариуполя и удачно приземлиться, выгрузить груз и загрузить раненых - это была только часть задачи. Нужно было еще взлететь и добраться до места назначения. Пилот признался, что в его вертолет попала ракета ПЗРК и отказал один двигатель. Его коллегам в другом вертолете не повезло - погиб пилот и весь экипаж.

"Нам казалось, что, если мы пришли сюда, и мы сейчас находимся в зоне поражения трех зенитно-ракетных комплексов, и мы стоим тут и мы выгружаемся. Что мы все, мы как короли мира. Мы уже победили и все. Все будет хорошо", - добавил военный.

Напомним, ранее мы писали о том, что Буданов рассказал о секретных операциях украинской авиации на "Азовсталь".

А также рассказывали историю жены бойца "Азова", которая провела в бункере с младенцем 65 дней и смогла выбраться через фильтрационные лагеря.

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Азовсталь Вооруженные силы Украины
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