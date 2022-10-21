Украинский вертолетчик-ас показал чудеса пилотажа: потрясающее видео

Украинский пилот боевого вертолета продемонстрировал чудеса управления гигантской "стрекозой", пролетев над автотрассой на минимальной высоте возле движущейся фуры, всего за несколько метров от уровня дорожного покрытия.

Пилот-ас ударного вертолета Ми-24, более известного под названием "Крокодил", пронесся практически параллельно едущему по трассе транспорту. Фантастический полет происходил средь бела дня, на глазах у пораженных водителей очевидцев.

Украинский вертолет Ми-24 пролетел над трассой на самой низкой высоте (фото: скриншот с видео)

Так, украинские вертолетчики оттачивают искусство обходить радары российских оккупантов, оставаясь незамеченными для врага, ведь на такой высоте приборы не смогут распознать авиацию ВСУ.

Вот как "брил" военный пилот на Ми-24 над большегрузом на трассе:

Вертолет поддержки пехоты (ударный вертолет) Ми-24 находится на вооружении многих государств, а раньше был основным штурмовым вертолетом стран соцлагеря.

Ми-24 Украинской армии (фото: uk.wikipedia.org)

В Украине ряд отечественных предприятий совместными усилиями модернизировали его до качественно нового уровня - вертолет Ми-24П. Основой модернизации стала замена устаревших советских двигателей на современные газотурбинные силовые установки украинского производства ТВ3-117ВМА-СБМ1В.

Также существенно были доработаны и установлены новые системы управления вооружением, что в разы повысило эффективность вертолета в бою.

Вертолет Ми-24П ВСУ (фото: airliners.net)

На российско-украинской войне Ми-24 ВСУ выполняет боевые задачи с весны 2014 года, а первое реальное боевое крещение для наших вертолетчиков стала осада захваченного на тот момент силами противника Славянска, в ходе операции по деоккупации города.

Во время российского полномасштабного вторжения в Украину вертолеты активно применялся обеими сторонами.

Вертолет Ми-24 ВСУ, 14-я танковая бригада резервного корпуса подготовки (фото: mil.gov.ua)