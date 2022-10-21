Украинский вертолетчик-ас показал чудеса пилотажа: потрясающее видео
Украинский пилот боевого вертолета продемонстрировал чудеса управления гигантской "стрекозой", пролетев над автотрассой на минимальной высоте возле движущейся фуры, всего за несколько метров от уровня дорожного покрытия.
Зрелищные кадры высшего пилотажа появились 21 октября в сети.
Пилот-ас ударного вертолета Ми-24, более известного под названием "Крокодил", пронесся практически параллельно едущему по трассе транспорту. Фантастический полет происходил средь бела дня, на глазах у пораженных водителей очевидцев.
Украинский вертолет Ми-24 пролетел над трассой на самой низкой высоте (фото: скриншот с видео)
Так, украинские вертолетчики оттачивают искусство обходить радары российских оккупантов, оставаясь незамеченными для врага, ведь на такой высоте приборы не смогут распознать авиацию ВСУ.
Вот как "брил" военный пилот на Ми-24 над большегрузом на трассе:
Вертолет поддержки пехоты (ударный вертолет) Ми-24 находится на вооружении многих государств, а раньше был основным штурмовым вертолетом стран соцлагеря.
Ми-24 Украинской армии (фото: uk.wikipedia.org)
В Украине ряд отечественных предприятий совместными усилиями модернизировали его до качественно нового уровня - вертолет Ми-24П. Основой модернизации стала замена устаревших советских двигателей на современные газотурбинные силовые установки украинского производства ТВ3-117ВМА-СБМ1В.
Также существенно были доработаны и установлены новые системы управления вооружением, что в разы повысило эффективность вертолета в бою.
Вертолет Ми-24П ВСУ (фото: airliners.net)
На российско-украинской войне Ми-24 ВСУ выполняет боевые задачи с весны 2014 года, а первое реальное боевое крещение для наших вертолетчиков стала осада захваченного на тот момент силами противника Славянска, в ходе операции по деоккупации города.
Во время российского полномасштабного вторжения в Украину вертолеты активно применялся обеими сторонами.
Вертолет Ми-24 ВСУ, 14-я танковая бригада резервного корпуса подготовки (фото: mil.gov.ua)
Ранее сообщалось, что пилот ВСУ раскрыл детали секретных полетов в Мариуполь на "Азовсталь", во время которых защитникам доставлялись еда, боеприпасы и медикаменты, а назад забирали раненых бойцов.
Также мы писали, что молодой герой-ас Karaya, который на истребителе МиГ-29 сбил 5 дронов-камикадзе и 2 крылатые ракеты, рассказал о воздушных боях и обратился к украинцам.