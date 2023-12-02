Український телеведучий поглузував над Потапом, який заявив, що летить бізнес-класом із США у Дубай (фото)

Андрій Бєдняков потролив Потапа

"Квиток", фото якого телеведучий показав у stories, Бєдняков поклав у картонку, яка імітує паспорт.

"Усім гарної суботи", - підписав знімок шоумен.

Саморобний квиток Андрія Бєднякова до Миколаєва (фото: instagram.com/biedniakov)

Андрій Бєдняков дуже вдало відтворив усі написи з квитка Потапа на своєму саморобному, лише вказав своє ім'я та прізвище.

До слова, публікація з’явилася у блозі зірки тревел-шоу "Орел і решка" після того, як репер Олексій Потапенко повідомив в Instagram, що з робочою поїздкою вирушає зі США в ОАЕ, і показав квиток на літак.

"Так випадково сталось, що я лечу у Дубай у день 52-ліття цього неймовірного міста. Міста інновацій і майбутнього", - писав продюсер.

На нього одразу посипався хейт через те, що під час війни він має можливість виїхати з країни, у той час як інші чоловіки "сидять в окопах та мерзнуть".

Квиток Потапа в ОАЕ (фото: instagram.com/realpotap)