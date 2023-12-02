Потап відправився бізнес-класом у Дубаї і знову нарвався на хейт: "Чого наших чоловіків не випускають"

Український репер і продюсер Олексій Потапенко знову наробив шуму у соцмережах. Так, артист повідомив, що знову прилетів у Дубаї. Поїздка, за словами артиста, "сталася випадково".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram Потапа.

Потап знову у Дубаї

Виконавець запостив декілька світлин. На одній з них він позує на тлі аеропорту у Маямі, а на іншій видно його квиток до ОАЕ.

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Зазначимо, що у подорож Потап відправився бізнес-класом.

Під публікацією продюсер зазначив, що поїздка у Дубаї носить суто робочий характер.

Там він планує "налагоджувати зовнішні шоу-бізнесові зв’язки, розповідати і допомагати Україні".

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

"Так випадково сталось, що я лечу у Дубай у день 52-ліття цього неймовірного міста. Міста інновацій і майбутнього. Ви всі добре знаєте, що наша родина і наші бізнеси допомагають українцям, всіми нами доступними заходами, це і автоматизована цифрова платформа helpua.io, концерти та аукціони по всьому світу, цифрові продажі наших пісень і відео - це все підпорядковано допомозі ЗСУ і гуманітарним місіям в Україні. Не менш важлива і інформаційна підтримка та розповсюдження актульної інформації про Україну у світі. Звичайно - це буде робоча поїздка із зустрічами,записами та зйомками. Налагоджуємо зовнішні шоу-бізнесові зв’язки,розказуємо і допомагаємо Україні і українцям закордоном і на Батьківщині", - написав Олексій.

Українці обурені

Користувачі мережі вкотре закидають чоловіку Насті Каменських за те, що під час повномасштабної війни він спокійно виїжджає за кордон, у той час як інші чоловіки "у снігу сидять в окопах".

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Хлопці в сніг в окопах, а ви з Маямі в Дубай? Ну серйозно? Ми це не забудемо, а ви не відмиєтесь! Слава Україні!

Хоча б не оприлюднював

646 день війни. Він постить Дубай

Розачарував всю країну...

Не розумію....чому одним можно, коли захочуть виїжджати,а інші сім'ю раз в рік бачать

А на цього блуд напав! Не знає, куди йому ще поїхати

Однак знайшлись і ті, хто підтримав свого кумира, зазначивши, що він не єдиний артист, який під час війни знаходиться за кордоном, і агресію краще направляти на тих, хто напав на нашу країну.

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Я в шоці від коментарів. Ви з глузду з'їхали? Чи Потап єдиний артист, який виїжджає? Та їх десятки. Що ж ви Потапу пишете гидоти, чому не звертаєтеся до уряду, якщо вас щось не влаштовує. У вас скільки жовчі, агресії, ненависті, але тільки не на тих людей

Боже, мені просто соромно від коментарів, я сподіваюсь, що більшість це боти, бо по-іншому всю тупість негативних коментарів я не можу зрозуміти

Я розумію, що у кожного горе і біда, але це не привід лити бруд на наших артистів, їх потрібно підтримувати, а не принижувати!

Немає неправильних дій, вчинків - є ті, що не резонують вашим очікуванням… не будуть всі на фронті, не будуть всі сидіти безвилозно в Україні

Нагадаємо, у жовтні Потап разом із дружиною, співачкою Настею Каменських, виїхав до Іспанії.

Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/realpotap)

Пізніше він заявив, що скоро повернеться додому, але потім його побачили на відпочинку у Дубаї у компанії росіян.

А нещодавно стало відомо, що артист перебуває у Маямі разом із дружиною.

NK пояснила, що знаходиться в Америці, щоб підтримати свою нову пісню, а також для того, щоб розповісти про ситуацію в Україні.