Украинский телеведущий посмеялся над Потапом, который заявил, что летит бизнес-классом из США в Дубай (фото)

Андрей Бедняков потроллил Потапа

"Билет", фото которого телеведущий показал в stories, Бедняков положил в картонку, имитирующую паспорт.

"Всем хорошей субботы", - подписал снимок шоумен.

Самодельный билет Андрея Беднякова в Николаев (фото: instagram.com/biedniakov)

Андрей Бедняков очень удачно воспроизвел все надписи из билета Потапа на своем самодельном, лишь указал свое имя и фамилию.

К слову, публикация появилась в блоге звезды тревел-шоу "Орел и решка" после того, как рэпер Алексей Потапенко сообщил в Instagram, что с рабочей поездкой отправляется из США в ОАЭ, и показал билет на самолет.

"Так случайно произошло, что я лечу в Дубай в день 52-летия этого невероятного города. Города инноваций и будущего", - писал продюсер.

На него сразу посыпался хейт из-за того, что во время войны он имеет возможность уехать из страны, в то время как другие мужчины "сидят в окопах и мерзнут".

Билет Потапа в ОАЭ (фото: instagram.com/realpotap)