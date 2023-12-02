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Украинский телеведущий посмеялся над Потапом, который заявил, что летит бизнес-классом из США в Дубай (фото)

Андрей Беднаков и Потап (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский шоумен и телеведущий Андрей Бедняков потроллил Потапа, опубликовав в соцсетях нарисованный от руки билет бизнес-класса на самолет, который "летит в Николаев".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Андрей Бедняков потроллил Потапа

"Билет", фото которого телеведущий показал в stories, Бедняков положил в картонку, имитирующую паспорт.

"Всем хорошей субботы", - подписал снимок шоумен.

Самодельный билет Андрея Беднякова в Николаев (фото: instagram.com/biedniakov)

Андрей Бедняков очень удачно воспроизвел все надписи из билета Потапа на своем самодельном, лишь указал свое имя и фамилию.

К слову, публикация появилась в блоге звезды тревел-шоу "Орел и решка" после того, как рэпер Алексей Потапенко сообщил в Instagram, что с рабочей поездкой отправляется из США в ОАЭ, и показал билет на самолет.

"Так случайно произошло, что я лечу в Дубай в день 52-летия этого невероятного города. Города инноваций и будущего", - писал продюсер.

На него сразу посыпался хейт из-за того, что во время войны он имеет возможность уехать из страны, в то время как другие мужчины "сидят в окопах и мерзнут".

Билет Потапа в ОАЭ (фото: instagram.com/realpotap)

Ранее военный Назар Грабар разнес Винника за слова о "своем фронте".

Также звезда "МастерШеф" жестко раскритиковал шоу "Холостяк".

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Потапзвезды шоу-бизнесаАндрей Бедняков