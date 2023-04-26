"Не за мир". Відомий священик пояснив, за що українці повинні молитися сьогодні

Православним українцям сьогодні потрібно молитися перш за все за перемогу над російськими окупантами, а не за мир в країні.

Таку пораду дав відомий священик, настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці ПЦУ в Криворівні Іван Рибарук під час зустрічі-розмови на території Палацу Потоцьких в Івано-Франківську.

"Боже, дай мир Україні". Який мир? Ми вже мали мир - совєцький мир, ілюзорний. Мали мир восьми років війни. Ми мали Мінські угоди й зараз якісь мирні переговори. Мир - це тоді, коли ми переможемо. Тому молимось спочатку за перемогу, а наслідком перемоги стане мир", - пояснив священик.

"А Бог з нами, бо ми - Давид проти Голіафа. Хто переміг? Давид", - додав він.

Також Рибарук нагадав українцям про поняття "божественний морок".

"Це максимальне наближення до Бога, коли ми потрапляємо в тінь янголів, щоб не згоріти, й перебуваємо в темряві невідання, незнання за мить до бачення Бога. Український народ сьогодні несе хрест світу. І ми сьогодні ще в тому мороку - хтось уже щось побачив", - сказав він на зустрічі.

За його словами, "не всі прозріли та бачать, що відбувається".

"Хтось ще на війні заробляє, хтось шукає слави, зірочок на погонах, хтось будує майбутню політичну кар’єру. Вони ще не зрозуміли, що це вже Голгофа й уже починається воскресіння", - резюмував отець.

Додамо, що багато хто вважає Рибарука "надто заполітизованим отцем", але разом з тим на Прикарпатті його знають як священика, який змусив гуцулів перестати пиячити на похоронах.

У своїх інтерв’ю настоятель храму в Криворівні наголошує, що "для Спасіння потрібно бути справжніми, не вдавати патріотів, а бути ними насправді, не бавитися в українців і побожних християн, а бути ними правдиво".