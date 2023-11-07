"Прагнення жити вільно - зашкалює". Лікар розчулив історією воїна, пораненого під Бахмутом

У лікарні Дніпра врятували воїна, який отримав важке поранення під Бахмутом. Військовому відірвало ногу, втім медики змогли вчасно надати допомогу й зберегти йому життя. Зараз чоловік уже почувається добре та готовий до подальшої реабілітації.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посилання на публікацію генерального директора Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І.І. Мечникова Сергія Риженка у Facebook .

Історія врятованого воїна

43-річний Дмитро з Фастова Київської області раніше брав участь в АТО, а після повномасштабного вторгнення Росії в Україну знову став на захист Батьківщини.

"Він воював в 2014-2015 роках, потім працював в Голландії. Рік тому повернувся до України, щоб захищати рідну землю. За своє життя побачив сотні поранень та смертей. Витягуючи пораненого солдата, підірвався на міні. Це сталось біля Бахмута в населеному пункті Хромове. Праву ногу одразу відірвало майже до коліна, - розповідає лікар.

Риженко додає, що воїна з великою крововтратою, підключеного до апарату ШВЛ, після довгої евакуації 2 листопада доправили до лікарні Мечникова. Там йому зробили операцію.

"Дмитро прийшов до тями і сьогодні вже проситься додому. Він посміхається та каже, що він щасливчик, адже вижив, хоч поряд було десятки мін, які забрали життя його найкращих друзів. А весною він обов’язково пограє в футбол з сином Матвієм, якому зараз 12 років. Для футболу йому й однієї ноги досить…" - пише Риженко.

Лікар зазначає, що Дмитра переправлять на лікування у Київ, щоб було ближче додому.

"Прагнення Дмитра жити вільно та його оптимізм - зашкалюють", - додає лікар.

На пост Риженка відреагувало багато українців, які бажають у коментарях швидкого одужання воїну та повернення додому, а також дякують за захист України.

Зазначимо, що лікарня ім. Мечникова у Дніпрі - одна із опорних медзакладів, що поблизу фронту та щоденно приймає поранених військових. За час повномасштабного вторгнення там врятували тисячі життів українських воїнів.