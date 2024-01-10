Украинский священник, который 22 года носит протезы, трогательно поддержал военного (фото)

Владимир Бойчук потерял конечности на фронте, потому сейчас учится ходить с протезами.

Священник приехал к военному, чтобы передать ему Иорданскую воду. К тому же сам Иван Теремко уже 22 года носит протезы и все это время служит в храме Архистратига Михаила в селе Глушков.

Священник поделился своим опытом жизни и поддержал военного.

"Впереди у Владимира тяжелый труд и выдержка. Он справится!" - написал Иван Теремко.

В комментариях односельчане написали словами благодарности и восхищения священнослужителем:

Всегда восхищалась отче вашей силой воли, любовью к жизни и людям

Вы просто молодец. Пусть Иорданская вода исцелит и оздоровит ваше здоровье

Крепитесь ребята вы лучшие, здоровье вам

Личный пример наиболее важен в жизни. Никакие слова утешения не помогут, если человек не был в подобной ситуации

Это очень большая поддержка и отвага

Благородный поступок со стороны отца Ивана

Священник с военным (фото: facebook.com/Иван Теремко)

Какая трагедия произошла со священником

В первый день 2001 года трагедия произошла перед его 35-летием. Под вечер отцу Ивану позвонил по телефону взволнованный священник Дмитрий Стефанюк, который не мог добраться до Чернелицы, и попросил выехать ему навстречу лошадьми.

Священнослужитель отправился в путь, но снялась такая метель, которую еще никогда ему не приходилось видеть. Лошади по брюху провалились в болото, священник набрал полные ботинки ледяной воды, что конечности ног даже примерзли к обуви.



После суток блужданий по заснеженным безлюдным полям его нашли. Врачи спасли его жизнь, но вынуждены были ампутировать ноги.

Иван Теремко (фото: facebook.com/Иван Теремко)