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Украинский священник, который 22 года носит протезы, трогательно поддержал военного (фото)

Ивано-Франковская область, Среда 10 января 2024 11:53
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Украинский священник, который 22 года носит протезы, трогательно поддержал военного (фото) Украинский священник поддержал военного (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Украинский военный Владимир Бойчук проходит реабилитацию после утраты ног на войне. В его дом пришел священнослужитель из Ивано-Франковской области Иван Теремко.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу священника.

Как священник поддержал военного

Владимир Бойчук потерял конечности на фронте, потому сейчас учится ходить с протезами.

Священник приехал к военному, чтобы передать ему Иорданскую воду. К тому же сам Иван Теремко уже 22 года носит протезы и все это время служит в храме Архистратига Михаила в селе Глушков.

Священник поделился своим опытом жизни и поддержал военного.

"Впереди у Владимира тяжелый труд и выдержка. Он справится!" - написал Иван Теремко.

В комментариях односельчане написали словами благодарности и восхищения священнослужителем:

  • Всегда восхищалась отче вашей силой воли, любовью к жизни и людям
  • Вы просто молодец. Пусть Иорданская вода исцелит и оздоровит ваше здоровье
  • Крепитесь ребята вы лучшие, здоровье вам
  • Личный пример наиболее важен в жизни. Никакие слова утешения не помогут, если человек не был в подобной ситуации
  • Это очень большая поддержка и отвага
  • Благородный поступок со стороны отца Ивана

Украинский священник, который 22 года носит протезы, трогательно поддержал военного (фото)Священник с военным (фото: facebook.com/Иван Теремко)

Какая трагедия произошла со священником

В первый день 2001 года трагедия произошла перед его 35-летием. Под вечер отцу Ивану позвонил по телефону взволнованный священник Дмитрий Стефанюк, который не мог добраться до Чернелицы, и попросил выехать ему навстречу лошадьми.

Священнослужитель отправился в путь, но снялась такая метель, которую еще никогда ему не приходилось видеть. Лошади по брюху провалились в болото, священник набрал полные ботинки ледяной воды, что конечности ног даже примерзли к обуви.

После суток блужданий по заснеженным безлюдным полям его нашли. Врачи спасли его жизнь, но вынуждены были ампутировать ноги.

Украинский священник, который 22 года носит протезы, трогательно поддержал военного (фото)Иван Теремко (фото: facebook.com/Иван Теремко)

Ранее известный священник рассказывал, о чем украинцы должны молиться сегодня.

Также мы писали, что врачи спасли раненого под Бахмутом военного. Его история растрогает до слез.

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