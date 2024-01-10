Украинский священник, который 22 года носит протезы, трогательно поддержал военного (фото)
Украинский военный Владимир Бойчук проходит реабилитацию после утраты ног на войне. В его дом пришел священнослужитель из Ивано-Франковской области Иван Теремко.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу священника.
Как священник поддержал военного
Владимир Бойчук потерял конечности на фронте, потому сейчас учится ходить с протезами.
Священник приехал к военному, чтобы передать ему Иорданскую воду. К тому же сам Иван Теремко уже 22 года носит протезы и все это время служит в храме Архистратига Михаила в селе Глушков.
Священник поделился своим опытом жизни и поддержал военного.
"Впереди у Владимира тяжелый труд и выдержка. Он справится!" - написал Иван Теремко.
В комментариях односельчане написали словами благодарности и восхищения священнослужителем:
- Всегда восхищалась отче вашей силой воли, любовью к жизни и людям
- Вы просто молодец. Пусть Иорданская вода исцелит и оздоровит ваше здоровье
- Крепитесь ребята вы лучшие, здоровье вам
- Личный пример наиболее важен в жизни. Никакие слова утешения не помогут, если человек не был в подобной ситуации
- Это очень большая поддержка и отвага
- Благородный поступок со стороны отца Ивана
Священник с военным (фото: facebook.com/Иван Теремко)
Какая трагедия произошла со священником
В первый день 2001 года трагедия произошла перед его 35-летием. Под вечер отцу Ивану позвонил по телефону взволнованный священник Дмитрий Стефанюк, который не мог добраться до Чернелицы, и попросил выехать ему навстречу лошадьми.
Священнослужитель отправился в путь, но снялась такая метель, которую еще никогда ему не приходилось видеть. Лошади по брюху провалились в болото, священник набрал полные ботинки ледяной воды, что конечности ног даже примерзли к обуви.
После суток блужданий по заснеженным безлюдным полям его нашли. Врачи спасли его жизнь, но вынуждены были ампутировать ноги.
Иван Теремко (фото: facebook.com/Иван Теремко)
Ранее известный священник рассказывал, о чем украинцы должны молиться сегодня.
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