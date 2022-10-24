Український школяр розробив дрон-розвідник для пошуку мін (фото)

Юрій Тумир – учень 11 класу природо-математичного ліцею. Свою розробку школяр презентував на IV Всеукраїнському STEAM-фестивалі.

Юний винахідник розповів, що у нього спершу виникла ідея створити машинку, яка шукає міни. Але в процесі "проб та помилок" підлітку вдалося розробити квадрокоптер. Для його створення він використав технології 3D друкування.

З особливостей – координувати роботу пристрою можна за допомогою спеціальної програми на телефоні або планшеті.

"Тобто дрон летить вперед заданим маршрутом у додатку, проводити обстеження території, позначає на яких координатах розміщені міни", - пояснює Юрій.

Школяр Юрій Тамір створив унікальний дрон для військових

Крім іншого, винахід школяра оснащено системою розпізнавання розміру і типу міни.

"Також є система розпізнавання розміру та типу міни. Тобто сапер відкриває свій додаток і бачить, де розташовані міни, які вони, і працює над розмінуванням", - додає школяр.

Дрон-розвідник допоможе знаходити міни

Учасники фестивалю STEAM – патріоти, які допомагають українським військовим. Розробка Юрія Тумира може стати дуже корисною для розвідки території та її розмінування.