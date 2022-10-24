Український школяр розробив дрон-розвідник для пошуку мін (фото)

Учень 11 класу з Івано-Франківська розробив для українських військових дрон-міношукач. За допомогою цього коптера сапери зможуть бачити повітря, де розташовані снаряди.
Про талановитого школяра розповів мер Івано-Франківська Руслан Марцінків у своєму Telegram-каналі.
Юрій Тумир – учень 11 класу природо-математичного ліцею. Свою розробку школяр презентував на IV Всеукраїнському STEAM-фестивалі.
Юний винахідник розповів, що у нього спершу виникла ідея створити машинку, яка шукає міни. Але в процесі "проб та помилок" підлітку вдалося розробити квадрокоптер. Для його створення він використав технології 3D друкування.
З особливостей – координувати роботу пристрою можна за допомогою спеціальної програми на телефоні або планшеті.
"Тобто дрон летить вперед заданим маршрутом у додатку, проводити обстеження території, позначає на яких координатах розміщені міни", - пояснює Юрій.
Школяр Юрій Тамір створив унікальний дрон для військових
Крім іншого, винахід школяра оснащено системою розпізнавання розміру і типу міни.
"Також є система розпізнавання розміру та типу міни. Тобто сапер відкриває свій додаток і бачить, де розташовані міни, які вони, і працює над розмінуванням", - додає школяр.
Дрон-розвідник допоможе знаходити міни
Учасники фестивалю STEAM – патріоти, які допомагають українським військовим. Розробка Юрія Тумира може стати дуже корисною для розвідки території та її розмінування.
До речі, раніше ми писали про те, що хлопчик із Києва вразив мережу своєю реакцією на обстріл столиці.
А також розповідали про те, що у Львові школяр зібрав потужну зарядну станцію для ЗСУ.