Украинский школьник разработал дрон-разведчик для поиска мин (фото)

Юрий Тумир - ученик 11 класса природо-математического лицея. Свою разработку школьник представил на IV Всеукраинском STEAM-фестивале.

Юный изобретатель рассказал, что у него сначала возникла идея создать машинку, которая ищет мины. Но в процессе "проб и ошибок" подростку удалось разработать квадрокоптер. Для его создания он использовал технологии 3D печатания.

Из особенностей - координировать работу устройства можно с помощью специального приложения на телефоне или планшете.

"То есть, дрон летит вперед по заданному маршруту в приложении, проводить обследование территории, обозначает на каких координатах размещены мины", - объясняет Юрий.

Школьник Юрий Тамир создал уникальный дрон для военных

Кроме всего прочего, изобретение школьника оснащено системой распознавания размера и типа мины.

"Также есть система распознавания размера и типа мины. То есть, сапер открывает свое приложение и видит, где расположены мины, какие они, и работает над разминированием", - добавляет школьник.

Дрон-разведчик поможет находить мины

Участники фестиваля STEAM - патриоты, которые помогают украинским военным. Разработка Юрия Тумира может стать очень полезной для разведки территории и ее разминировании.