"Не страшно, бо я - українець": школяр із Києва висловився про обстріл РФ дитмайданчика і захопив мережу

У Києві дев'ятирічний хлопчик висловився про російські масовані ракетні удари по столиці та зізнався, що ворожі обстріли його не лякають, адже він - українець. Коментар хороброго школяра іноземному кореспонденту вже розлетівся у мережі.

У сюжеті описувалися наслідки російських ударів ракетами по Києву та іншим містам України 10 жовтня. Зокрема, йшлося про обстріл центру столиці.

9-річний київський школяр Аскольд висловився про російський обстріл (фото: скріншот з відео)

Репортер поспілкувався з жителями Києва біля постраждалого велосипедно-пішохідного "скляного" мосту на Володимирську гірку, потім із дорожніми ремонтниками на перехресті біля будівлі Будинок вчителя, де вже залатали величезну вирву.

Після цього було невелике інтерв'ю з хлопчиком на ім'я Аскольд, який грав на дитячому майданчику в парку Шевченка, куди теж потрапила російська ракета.

Хлопчик відпочивав на дитячому майданчику у парку Шевченка, куди 10 жовтня вдарила російська ракета (фото: скріншот із відео)

Ось така відбулася розмова:

- Для мене було дуже боляче - ну я просто не міг уявити, що це сталося. Я думав, що це ніколи не трапиться, що ці гойдалки розберуть, але не те, що вони колись вибухнуть. Ось так.

- Ну ти кажеш - тобі все одно не страшно?

- Ні.

- Чому ні?

-Тому, що я - українець. А українцям нічого не страшно. Ось тому мені нічого й не страшно. Бо я вже й не таке бачив. Я бачив, коли їздив у Бучу, я бачив обстріляні будинки..."

Як відреагували у СратКомі ЗСУ, які також опублікували відповідне відео, цей хлопчик - справжній герой, і будь-які спроби росіян налякати таких людей або перемогти у їхній загарбницькій війні проти України приречені на провал.

"Саме такі діти і є майбутнє нашої країни", - йдеться у публікації.