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Український шеф-кухар показав, як очистити солодкий перець за декілька секунд (відео)

Як швидко очистити солодкий перець (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Болгарський перець відомий своїм яскравим кольором та корисними властивостями. Очистити такий перець можна швидко вдома за допомогою простого способу.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку українського шеф-кухаря Анатолія Добровольського.

Як швидко очистити болгарський перець

Перець має бути міцним та мати довгий хвостик, за який можна схопитись.

Добре вимитий плід треба взяти в одну руку, а в іншій - обхопити хвостик і натиснути. Під силою натискання верхня частина перцю з плодоніжкою провалиться усередину. Далі прокрутіть плід кілька разів на один бік і дістаньте непотрібну серцевину.

Після цього кілька разів стукніть перець об стіл, щоб із нього висипалося насіння. І все перець можна промити під проточною водою.

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Як зняти шкірку з перцю

Такі перці надають салатам незабутній солодкий аромат. Однак ситуацію може погіршити наявність жорсткої шкірки.

Перед зняттям плівки болгарський перець необхідно попередньо обробити.

Для цього потрібно підготувати дві рідини з різними температурами.

Спочатку овоч слід відправити в глибокий посуд, наповнений окропом. У гарячій воді овоч витримати близько хвилини. Далі перець слід дістати і покласти у крижану рідину.

Тривалість другої процедури має становити не більше десяти секунд.

Після такого "контрастного душу" очищати перець від шкірки буде дуже легко.

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