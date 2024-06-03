Український шеф-кухар показав, як очистити солодкий перець за декілька секунд (відео)

Болгарський перець відомий своїм яскравим кольором та корисними властивостями. Очистити такий перець можна швидко вдома за допомогою простого способу.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку українського шеф-кухаря Анатолія Добровольського.
Перець має бути міцним та мати довгий хвостик, за який можна схопитись.
Добре вимитий плід треба взяти в одну руку, а в іншій - обхопити хвостик і натиснути. Під силою натискання верхня частина перцю з плодоніжкою провалиться усередину. Далі прокрутіть плід кілька разів на один бік і дістаньте непотрібну серцевину.
Після цього кілька разів стукніть перець об стіл, щоб із нього висипалося насіння. І все перець можна промити під проточною водою.
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Такі перці надають салатам незабутній солодкий аромат. Однак ситуацію може погіршити наявність жорсткої шкірки.
Перед зняттям плівки болгарський перець необхідно попередньо обробити.
Для цього потрібно підготувати дві рідини з різними температурами.
Спочатку овоч слід відправити в глибокий посуд, наповнений окропом. У гарячій воді овоч витримати близько хвилини. Далі перець слід дістати і покласти у крижану рідину.
Тривалість другої процедури має становити не більше десяти секунд.
Після такого "контрастного душу" очищати перець від шкірки буде дуже легко.
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