Украинский шеф-повар показал, как очистить сладкий перец за несколько секунд (видео)

Как быстро очистить болгарский перец

Перец должен быть крепким и иметь длинный хвостик, за который можно схватиться.

Хорошо вымытый плод нужно взять в одну руку, а в другой - обхватить хвостик и нажать. Под силой нажатия верхняя часть перца с плодоножкой провалится внутрь. Далее прокрутите плод несколько раз в одну сторону и достаньте ненужную сердцевину.

После этого несколько раз стукните перец о стол, чтобы из него высыпались семена. И все перец можно промыть под проточной водой.

Как снять кожицу с перца

Такие перцы придают салатам незабываемый сладкий аромат. Однако ситуацию может усугубить наличие жесткой кожуры.

Перед снятием пленки болгарский перец необходимо предварительно обработать.

Для этого нужно подготовить две жидкости с разными температурами.

Сначала овощ следует отправить в глубокую посуду, наполненную кипятком. В горячей воде выдержать овощ около минуты. Далее перец следует достать и положить в ледяную жидкость.

Продолжительность второй процедуры должна составлять не больше десяти секунд.

После такого "контрастного душа" очищать перец от кожуры будет очень легко.