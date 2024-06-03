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Украинский шеф-повар показал, как очистить сладкий перец за несколько секунд (видео)

Как быстро очистить сладкий перец (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Болгарский перец известен своим ярким цветом и полезными свойствами. Очистить перец можно быстро дома с помощью простого способа.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу украинского шеф-повара Анатолия Добровольского.

Как быстро очистить болгарский перец

Перец должен быть крепким и иметь длинный хвостик, за который можно схватиться.

Хорошо вымытый плод нужно взять в одну руку, а в другой - обхватить хвостик и нажать. Под силой нажатия верхняя часть перца с плодоножкой провалится внутрь. Далее прокрутите плод несколько раз в одну сторону и достаньте ненужную сердцевину.

После этого несколько раз стукните перец о стол, чтобы из него высыпались семена. И все перец можно промыть под проточной водой.

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Как снять кожицу с перца

Такие перцы придают салатам незабываемый сладкий аромат. Однако ситуацию может усугубить наличие жесткой кожуры.

Перед снятием пленки болгарский перец необходимо предварительно обработать.

Для этого нужно подготовить две жидкости с разными температурами.

Сначала овощ следует отправить в глубокую посуду, наполненную кипятком. В горячей воде выдержать овощ около минуты. Далее перец следует достать и положить в ледяную жидкость.

Продолжительность второй процедуры должна составлять не больше десяти секунд.

После такого "контрастного душа" очищать перец от кожуры будет очень легко.

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