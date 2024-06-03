Украинский шеф-повар показал, как очистить сладкий перец за несколько секунд (видео)

Болгарский перец известен своим ярким цветом и полезными свойствами. Очистить перец можно быстро дома с помощью простого способа.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу украинского шеф-повара Анатолия Добровольского.
Перец должен быть крепким и иметь длинный хвостик, за который можно схватиться.
Хорошо вымытый плод нужно взять в одну руку, а в другой - обхватить хвостик и нажать. Под силой нажатия верхняя часть перца с плодоножкой провалится внутрь. Далее прокрутите плод несколько раз в одну сторону и достаньте ненужную сердцевину.
После этого несколько раз стукните перец о стол, чтобы из него высыпались семена. И все перец можно промыть под проточной водой.
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Такие перцы придают салатам незабываемый сладкий аромат. Однако ситуацию может усугубить наличие жесткой кожуры.
Перед снятием пленки болгарский перец необходимо предварительно обработать.
Для этого нужно подготовить две жидкости с разными температурами.
Сначала овощ следует отправить в глубокую посуду, наполненную кипятком. В горячей воде выдержать овощ около минуты. Далее перец следует достать и положить в ледяную жидкость.
Продолжительность второй процедуры должна составлять не больше десяти секунд.
После такого "контрастного душа" очищать перец от кожуры будет очень легко.
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