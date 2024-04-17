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Український шеф-кухар показав 3 оригінальні способи ліплення вареників (відео)

Середа 17 квітня 2024 17:18
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Український шеф-кухар показав 3 оригінальні способи ліплення вареників (відео) Як оригінально зліпити вареники вдома (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Вареники - це традиційна страва, яка широко поширена у різних регіонах світу. Ручне ліплення - це мистецтво, яке потребує певних навичок та вмінь. Кухар розкрив три оригінальних способи ліплення.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку українського шеф-кухаря Олександра Городніка.

"Коса"

Перший спосіб називається "коса". Потрібно скріпити тісто з обох сторін для надійності.

Це класичний спосіб ліплення вареників. На перший погляд, такий варіант ліплення може здатися складним, але все дуже просто.

Перед тим, як зліпити вареники, міцно з’єднайте краї тіста. Пройдіться по краю два рази, щоб зробити основу тонше і ширше, щоб вона легше формувалась і не була дуже товстою.

Загніть один куточок великим і вказівним пальцем і таким чином вийде "вушко".

Край "вушка" знову загніть, і у вас вийде нове "вушко". Притискати слід досить сильно, щоб виглядало красиво, і коса під час варіння не розгорнулася.

Український шеф-кухар показав 3 оригінальні способи ліплення вареників (відео)"Коса" (кадр з відео)

"Де зарплата"

Такий спосіб дуже простий. Для нього потрібно просто з'єднати два кінця тіста двома пальцями.

В результаті кінці вийдуть хвилястими.

Український шеф-кухар показав 3 оригінальні способи ліплення вареників (відео)Спосіб ліплення вареників - "де зарплата" (кадр з відео)

"Український равіолі"

Третій спосіб український шеф-кухар назвав "український равіолі".

Для такого способу потрібно з'єднати пальцями два краї. В кінці виделкою пройдіться по краях вареника. Ось, як виглядає кінцевий результат.

Український шеф-кухар показав 3 оригінальні способи ліплення вареників (відео)"Український равіолі" (кадр з відео)

@o_gorodnik Який спосіб вам сподобався найбільше #колодій#вареники#ліплення#шеф#кухар#topchef#chefua оригінальний звук - o_gorodnik

Раніше ми повідомляли, як приготувати тісто на вареники, яке не буде розвалюватись.

Також ми писали, як приготувати шоколадні вареники із вишнями.

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вареники
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