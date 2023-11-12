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Такого ви ще точно не куштували. Як приготувати шоколадні вареники із вишнями (відео)

Неділя 12 листопада 2023 08:33
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Такого ви ще точно не куштували. Як приготувати шоколадні вареники із вишнями (відео) Як приготувати шоколадні вареники (фото: РБК-Україна)
Автор: Styler

Здавалося б, що українців важко здивувати варениками, але це можливо, якщо мова йде про варіант із шоколадного тіста та вишневою начинкою. Повірте, ваші близькі та гості точно оцінять смак цієї страви.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію блогера Anny Cooking в Instagram.

Шоколадні вареники з вишнями

"Приготуйте десертні вареники з вишнями, якими ви точно усіх здивуєте. Вони дуже смачні", - каже кулінар.

Інгредієнти:

  • 370 г борошна
  • 30 г темного какао
  • 220 г кипʼятку
  • 3 ст. л. олії
  • 1/3 ч. л. солі

для начинки:

  • вишні і цукор

Як приготувати

Для заварного тіста з'єднайте борошно, какао, сіль, кип'яток, олію і обережно замісіть пластичне тісто, яке не липне до рук. Після цього залиште його відпочити на 30 хв. Потім поділіть його на дві частини. Поверхню тіста посипте борошном і розкачайте у тонкий пласт, а тоді виріжте кружечки.

Наповніть кружечки цукром, покладіть туди вишні, бажано, щоб вони були розморожені, і ретельно защепіть краї.

Відваріть вареники у підсоленій воді протягом 2 хвилин від закипання води. Тоді приготуйте ванільний соус. Нагрійте вершки, додайте цукор і ваніль та, помішуючи, доведіть до загустіння.

Полийте вареники і смакуйте.

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