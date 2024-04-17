Украинский шеф-повар показал 3 оригинальных способа лепки вареников (видео)

Вареники - это традиционное блюдо, которое широко распространено в разных регионах мира. Ручная лепка - это искусство, требующее определенных навыков и умений. Повар раскрыл три оригинальных способа лепки.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok -страницу украинского шеф-повара Александра Городника.

"Коса"

Первый способ называется "коса". Необходимо скрепить тесто с обеих сторон для надежности.

Это классический способ лепки вареников. На первый взгляд такой вариант лепки может показаться сложным, но все очень просто.

Перед тем, как слепить вареники, крепко соедините края теста. Пройдитесь по краю два раза, чтобы сделать основу тоньше и шире, чтобы она легче формировалась и не была слишком толстой.

Загните один уголок большим и указательным пальцем и таким образом получится "ушко".

Край "ушки" снова загните, и у вас получится новое "ушко". Прижимать следует достаточно сильно, чтобы выглядело красиво, и коса во время варки не развернулась.

"Коса" (кадр с видео)

"Где зарплата"

Такой способ очень прост. Для него нужно просто соединить два конца теста двумя пальцами.

В результате концы получатся волнистыми.

Способ лепки вареников - "где зарплата" (кадр с видео)

"Украинский равиоли"

Третий способ украинский шеф-повар назвал "украинский равиоли".

Для такого способа нужно соединить пальцами два края. В конце вилкой пройдитесь по краям вареника. Вот как выглядит конечный результат.

"Украинский равиоли" (кадр по видео)