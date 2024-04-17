ua en ru
Ср, 17 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинский шеф-повар показал 3 оригинальных способа лепки вареников (видео)

Среда 17 апреля 2024 17:18
UA EN RU
Украинский шеф-повар показал 3 оригинальных способа лепки вареников (видео) Как оригинально слепить вареники дома (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Вареники - это традиционное блюдо, которое широко распространено в разных регионах мира. Ручная лепка - это искусство, требующее определенных навыков и умений. Повар раскрыл три оригинальных способа лепки.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу украинского шеф-повара Александра Городника.

"Коса"

Первый способ называется "коса". Необходимо скрепить тесто с обеих сторон для надежности.

Это классический способ лепки вареников. На первый взгляд такой вариант лепки может показаться сложным, но все очень просто.

Перед тем, как слепить вареники, крепко соедините края теста. Пройдитесь по краю два раза, чтобы сделать основу тоньше и шире, чтобы она легче формировалась и не была слишком толстой.

Загните один уголок большим и указательным пальцем и таким образом получится "ушко".

Край "ушки" снова загните, и у вас получится новое "ушко". Прижимать следует достаточно сильно, чтобы выглядело красиво, и коса во время варки не развернулась.

Украинский шеф-повар показал 3 оригинальных способа лепки вареников (видео)"Коса" (кадр с видео)

"Где зарплата"

Такой способ очень прост. Для него нужно просто соединить два конца теста двумя пальцами.

В результате концы получатся волнистыми.

Украинский шеф-повар показал 3 оригинальных способа лепки вареников (видео)Способ лепки вареников - "где зарплата" (кадр с видео)

"Украинский равиоли"

Третий способ украинский шеф-повар назвал "украинский равиоли".

Для такого способа нужно соединить пальцами два края. В конце вилкой пройдитесь по краям вареника. Вот как выглядит конечный результат.

Украинский шеф-повар показал 3 оригинальных способа лепки вареников (видео)"Украинский равиоли" (кадр по видео)

@o_gorodnik Який спосіб вам сподобався найбільше #колодій#вареники#ліплення#шеф#кухар#topchef#chefua оригінальний звук - o_gorodnik

Ранее мы сообщали, как приготовить тесто на вареники, которое не будет разваливаться.

Также мы писали, как приготовить шоколадные вареники с вишнями.

Читайте РБК-Украина в Google News
вареники
NEWS
Что Россия сделала с Алеппо и как Харькову избежать участи сирийского города
Что Россия сделала с Алеппо и как Харькову избежать участи сирийского города