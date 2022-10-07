Пробив чергове дно: Бардаш, який втік до Москви, привітав Путіна з ювілеєм

Що написав Бардаш цього разу

Скандальний продюсер не боїться писати, що вітає главу Кремля "від імені всіх здравих українців".

Зашкварний текст уродженця Алчевська (Луганська область) цитуємо нижче.

"Від імені всіх здравих українців (у них зараз забрали право говорити те, що вони думають) вітаю верховного головнокомандувача, Великого Правителя Земель Руських, Володимира Володимировича Путіна з ювілеєм", - написав Юрій, який зараз називає себе Георгієм.

Юрій Бардаш знову зганьбився (фото: bestpeopleclub.com)

У той час, як з Росії щодня летять ракети на батьківщину Бардаша, він не соромиться писати привітання кривавому диктатору, який розв'язав війну в Україні. 7 жовтня голові Кремля виповнилося 70 років.

"Чого бажає Государю народ - довгих років життя, щоб правив ще як мінімум 10-15 років. За цей час нам потрібно встигнути сформулювати та впровадити на планеті концепцію громадської безпеки, щоб фашизм був не просто розбитий, як колись наші діди постаралися, а більше ніколи не проявився на планеті - це у Ваших силах, пане Президенте. Постарайтеся, русские люди довіряють вам долю цивілізації. З днем народження!" – додав артист-українофоб.

Нагадаємо, що Бардаш зараз осів у Москві, куди він втік з України через Грузію з одним рюкзаком. Скандальний артист розхвалює загарбницьку політику країни-агресора і вважає, що російські окупанти "хитнуть так, що Європа зникне".

Бардаш розхвалює Росію та її політику (фото: соцмережі)