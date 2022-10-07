Пробил очередное дно: сбежавший в Москву Бардаш поздравил Путина с юбилеем

Что написал Бардаш в этот раз

Скандальный продюсер не боится писать, что поздравляет главу Кремля "от имени всех здравых украинцев".

Зашкварный текст уроженца Алчевска (Луганская область) цитируем ниже.

"От лица всех здравых украинцев (у них сейчас забрали право говорить то, что они думают) поздравляю верховного главнокомандующего, Великого Правителя Земель Русских, Владимира Владимировича Путина с юбилеем", - написал Юрий, который сейчас именует себя Георгием.

Юрий Бардаш снова опозорился (фото: bestpeopleclub.com)

В то время, как из России каждый день летят ракеты на родину Бардаша , он стесняется писать поздравления кровавому диктатору, развязавшему войну в Украине. 7 октября главе Кремля исполнилось 70 лет.

"Чего желает Государю народ - долгих лет жизни, чтобы правил еще как минимум 10–15 лет. За это время нам нужно успеть сформулировать и внедрить на планете концепцию общественной безопасности, чтобы фашизм был не просто разбит, как когда-то наши деды постарались, а больше никогда не проявился на планете — это в Ваших силах, господин Президент. Постарайтесь, Русские люди вверяют вам судьбу цивилизации. С днем рождения!" - добавил артист-украинофоб.

Напомним, что Бардаш сейчас осел в Москве, куда он удрал из Украины через Грузию с одним рюкзаком. Скандальный артист расхваливает захватническую политику страны-агрессора и считает, что российские оккупанты "качнут так, что Европа исчезнет".

Бардаш расхваливает Россию и ее политику (фото: соцсети)