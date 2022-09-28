Український пілот винищувача увійшов до рейтингу Forbes найвідоміших постатей нашого часу
Український пілот винищувача МіГ-29 Андрій Герус увійшов до українського рейтингу Forbes, як одна із тридцяти найвідоміших особистостей нашого часу.
Про це стало відомо із публікації Командування Повітряних Сил ЗСУ.
Деталі події
24 вересня журнал Forbes у рамках проекту "30 до 30" відзначив молодих людей, хто захищає нас сьогодні і отримуватиме перемогу завтра, а також тих, хто будуватиме нову Україну після нашої перемоги.
Серед найкращих також був відзначений військовослужбовець бригади тактичної авіації повітряного командування "Центр" Герой України Андрій Герус – пілот винищувача МіГ-29.
Андрій з перших хвилин російського вторгнення став на захист рідної землі та виконував завдання щодо винищувально-авіаційного прикриття міста Київ, Київської області та України загалом.
"Вітаємо Андрія з отриманою нагородою, пишаємося відчайдушним захисником нашої Батьківщини!" - сказано у повідомленні.
Андрій Герус увійшов до тридцятки українського рейтингу Forbes (фото: facebook.com/kpszsu)
Нагадаємо, що 1 березня президент Володимир Зеленський надав старшому лейтенанту Андрію Герусу звання Героя України за збитий над Кропивницьким ІЛ-76 з російським десантом.
Хто ще потрапив до рейтингу
- Сергій Волинський ("Волина") - майор ЗСУ, виконуючий обов'язки командира 36-ї окремої бригади морської піхоти, учасник оборони Маріуполя;
- Максим Громов – командир розвідувального взводу ЗСУ;
- Єлизавета Мерешко - пловчиха-паралімпійка;
- Аміль та Раміль Насірові, Євген Володченко (група "Курган & Агрегат") - волонтери, Євген після 24 лютого приєднався до лав "Азова";
- Дмитро Козацький ("Орест") – прес-офіцер полку "Азов", учасник оборони Маріуполя;
- Сергій Липко – стендап-комік, сценарист, військовий;
- Валерій Маркус – військовий, блогер, письменник;
- Катерина Поліщук ("Пташка") – парамедик медичного батальйону "Госпітальєри", учасниця оборони Маріуполя;
- Тарас Чмут – керівник благодійного фонду "Повернися живим";
- Олена Мажуга та Олексій Єрмоленко – інвестиційний директор та віце-президент венчурного фонду Flyer One Ventures.
Як ми раніше писали, захищаючи Україну,загинув воїн-герой, відомий блогер "Малі" .
Раніше повідомлялося, що на фронті загинула Мар'яна "Квітка" , яка повернулася з Італії для захисту України.