Украинский пилот истребителя вошел в рейтинг Forbes известнейших личностей нашего времени

Украинский пилот истребителя МиГ-29 Андрей Герус вошел в украинский рейтинг Forbes, как один из тридцати известнейших личностей нашего времени.

Об этом стало известно из публикации Командования Воздушных Сил ВСУ.

Детали события

24 сентября журнал Forbes в рамках проекта "30 до 30" отметил молодых людей, кто защищает нас сегодня и будет одерживать победу завтра, а также тех, кто будет строить новую Украину после нашей победы.

Среди лучших также был отмечен военнослужащий бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" Герой Украины Андрей Герус – пилот истребителя МиГ-29.



Андрей с первых минут российского вторжения стал на защиту родной земли и выполнял задачи по истребительно-авиационному прикрытию города Киев, Киевской области и Украины в целом.



"Поздравляем Андрея с полученной наградой, гордимся отчаянным защитником нашей Родины!" - сказано в сообщении.

Андрей Герус вошел в тридцатку украинского рейтинга Forbes (фото: facebook.com/kpszsu)

Напомним, что 1 марта президент Владимир Зеленский присвоил старшему лейтенанту Андрею Герусу звание Героя Украины за сбитый над Кропивницким ИЛ-76 с российским десантом.

Кто еще попал в рейтинг