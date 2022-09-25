На фронті загинула Мар'яна "Квітка", яка повернулася з Італії для оборони України (відео, фото)

На фронті захищаючи Україну від російських окупантів у бою загинула боєць 102 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ Івано-Франківської області Мар'яна із позивним "Квітка". Вона прожила в Італії 14 років і після повномасштабного нападу РФ повернулася на батьківщину, щоб захищати від ворога.

Про загибель хороброї військової ЗСУ на передовій повідомив її побратим Тарас Сливчук на сторінці у Facebook .

"Квіточка". Не забуваймо, якою ціною нам дається незалежність", - написав він.

Лише кілька днів тому у бригаді розповідали історію відважної українки, яка залишила життя у безпеці за кордоном, та повернулася до рідної країни, щоб зі зброєю в руках обороняти її від інтервентів.

Мар'яна "Квітка", боєць Сил територіальної оборони ЗСУ (фото: facebook.com/profile / Квіточка Маряна)

"Хто, як не ми, захищатиме нашу землю? Я залишила в Італії неповнолітніх дітей, 14 і 10 років. Маю сина Едуарда і дочку Роберту. І зараз я тут, на передовій, для того, щоб мої син і донька могли приїхати до рідного дому. Процвітаючого, вільного дому і обов'язково під українським прапором", - так говорила Мар'яна.

Українці висловлюють співчуття рідним хороброю військовому-добровольцю, і дякують за мужність, подвиг, захист від російських загарбників.

Співчуття рідним та близьким. Царство небесне Мар'яночка

Світла пам'ять. Нехай спочиває з Богом

Візьми Боже її світлу душу до себе! Вічна пам'ять тобі Мар'яно!

Світла пам'ять

Мар'яна "Квітка" поїхала з Італії на фронт, щоб захищати рідну Україну від російських інтервентів (фото: facebook.com/profile / Квіточка Маряна)