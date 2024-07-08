Український музикант дивом вижив під завалами квартири у Києві

Артист вийшов на зв’язок з друзями й шанувальниками, написавши, що сьогодні його другий день народження.

Він показав фото, на якому видно, що будинок, у якому він мешкає, зруйнований через влучання снаряда (або уламків).

Будинок музиканта у Києві зруйнували російські окупанти (фото:t.me/pacuklovesaltgirls)

Чи вціліло щось у квартирі музиканта - він не знає.

Однак точно відомо, що автівка, яка була припаркована поруч з домом, і у якій знаходилися музичні інструменти, згоріла вщент.

"Чудом живі, вибрались з завалів, цілі. Квартиру завалило, машина згоріла. В машині була гітара і педалборд. Не знаю, чи щось вціліло вдома", - написав Микола.

У коментарях до публікації люди співчувають Пацюку і запитують, чи потрібна йому якась допомога.

Що відомо про ракетний удар по Києву 8 липня

Вранці 8 липня Київ зазнав ракетного обстрілу з боку Росії. Окупантами було випущено кілька ракет, які пошкодили житлові будинки, дитячу лікарню "Охматдит" та інші будівлі.

Влучання були зафіксовані в Солом’янському, Голосіївському, Шевченківському, Дніпровському, Дарницькому і Деснянському районах.

На місцях пригод працюють усі оперативні служби, а також цивільні, які долучилися до розбирання завалів, зокрема - у "Охматдиті", де постраждали діти. Удар по лікарні прийшовся на корпус, де діти отримували очищення крові при нирковій недостатності: пошкоджені реанімаційні, операційні, онкологічне відділення.

Наслідок удару по "Охматдиту" (фото: РБК-Україна)

Наразі відомо про мінімум пʼятнадцятьох загиблих та десятки поранених безневинних людей.

Це один з наймасованіших ракетних обстрілів столиці за останні тижні. Росія продовжує тероризувати мирне населення, завдаючи ударів по цивільних об'єктах.

Міжнародна спільнота вже засудила цей черговий злочин РФ.