Украинский музыкант чудом выжил под завалами квартиры в Киеве

Артист вышел на связь с друзьями и поклонниками, написав, что сегодня его второй день рождения.

Он показал фото, на котором видно, что дом, в котором он проживает, разрушен из-за попадания снаряда (или обломков).

Дом музыканта в Киеве разрушили российские оккупанты (фото:t.me/pacuklovesaltgirls)

Уцелело ли что-нибудь в квартире музыканта - он не знает.

Однако точно известно, что автомобиль, который был припаркован рядом с домом, и в котором находились музыкальные инструменты, сгорел дотла.

"Чудом живые, выбрались из завалов, целые. Квартиру завалило, машина сгорела. В машине была гитара и педалборд. Не знаю, уцелело ли что-то дома", - написал Микола.

В комментариях к публикации люди сочувствуют Пацюку и спрашивают, нужна ли ему какая-нибудь помощь.

Что известно о ракетном ударе по Киеву 8 июля

Утром 8 июля Киев подвергся ракетным обстрелам со стороны России. Оккупантами было выпущено несколько ракет, повредивших жилые дома, детскую больницу "Охматдет" и другие здания.

Попадания были зафиксированы в Соломенском, Голосеевском, Шевченковском, Днепровском, Дарницком и Деснянском районах.

На местах происшествий работают все оперативные службы, а также гражданские, которые присоединились к разборке завалов, в частности - в "Охматдете", где пострадали дети. Удар по больнице пришелся на корпус, где дети получали очистку крови при почечной недостаточности: повреждены реанимационные, операционные, онкологическое отделение.

Следствие удара по "Охматдету" (фото: РБК-Украина)

Пока известно о минимум пятнадцати погибших и десятках раненых невинных людей.

Это один из самых массированных ракетных обстрелов столицы за последние недели. Россия продолжает терроризировать мирное население, нанося удары по гражданским объектам.

Международное сообщество уже осудило это очередное преступление РФ.