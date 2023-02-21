Украинский мультик получил награду Best Animated Film на международном кинофестивале

Украинская анимационная короткометражка "Непотрібні речі" получила награду Best Animated Film на конкурсе в рамках Prague Film Awards - фестиваля независимого кино в Праге (Чехия).

Об этом передали в пресс-службе Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Как отметили на фестивале, лента "Непотрібні речі" была признана победителем "в знак признания соответствия самым высоким стандартам совершенства в категории".

Этот мультфильм - дебютная работа Дмитрия Лисенбарта. Анимация создан по мотивам рассказа Роберта Шекли "Лавка старинных диковин". Мировая премьера фильма состоялась в прошлом году на 24-м Шанхайском международном кинофестивале.

Лента "Непотрібні речі" создана кинокомпанией "Маркус Фильм" при поддержке Госкино. Режиссером фильма выступил Дмитрий Лисенбарт, авторы сценария - Лисенбарт и Андрей Рушковский, художник-постановщик - Дмитрий Кривонос, продюсер - Виталий Хало.

Кадр из мультика "Непотрібні речі" (фото: usfa.gov.ua)

О чем мультфильм

Анимационная короткометражка "Непотрібні речі" рассказывает историю робота, по имени Роб. Однажды он гулял по городу и на витрине "Магазины ненужных вещей" увидел сидящего в кресле пожилого мужчину. Рядом с мужем стояла табличка "Продается".

Владелец магазина сообщил, что товар выставлен на продажу. Мужчину звали Роберт. Робу хотелось иметь друга. Он оформил покупку и получил квитанцию.

Кадр из мультика "Непотрібні речі" (фото: usfa.gov.ua)

Роберт объяснил, что теперь он стал домашним питомцем Роба и теперь тот должен обеспечить его крышей над головой и едой, а также позаботиться, чтобы тот не скучал. Так робот и человек стали жить вместе.

Видео: тизер мультфильма "Непотрібні речі"