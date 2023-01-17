"Мавка. Лісова пісня": стало відомо, коли українці нарешті побачать довгоочікуваний мультфільм

Чому цей мультик варто подивитися усім - читайте у нашому матеріалі нижче.

Як відбувалася робота над мультфільмом

Про початок виробництва повнометражного мультфільму за мотивами драми-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня" та образів народної міфології стало відомо ще у 2015 році. І за цей час бюджет картини зріс до 187,2 млн гривень.

Попри загарбницьку масштабну війну студія завершила роботу над фільмом наприкінці минулого року, як і планувала у мирні часи, і врешті на початку весни прем'єра відбудеться в усіх наразі діючих кінотеатрах України.

"Мавка. Лісова пісня" вийде у березні (facebook.com/MAVKA.MOVIE)

"Це було непросто, але нам вдалося фіналізувати роботу над проєктом. Знаходячись у різних містах та країнах, проживши важкий досвід, ми залишились разом та продовжуємо займатися улюбленою справою, яка так потрібна людям. Мавка - наша Берегиня, уособлення характеру усіх українців. Ми горді заявити, що її історію побачить весь світ", - коментують автори мультика.

"Мавка. Лісова пісня" вийде у березні (instagram.com/MAVKA.MOVIE)

Автори стрічки відзначають: найбільш прикрим фактором є той, що стрічку, над якою так довго і ретельно працювали, не всі побачать саме на великих екранах, проте після кінотеатрального прокату на глядачів очікує телевізійна та диджитал прем’єри.

При цьому вони впевнені, що прем’єра "Мавки" стане знаковою подією, адже "принесе із собою емоційне послання про перемогу світла над темрявою і любові над ненавистю".

"Цей сенс увесь час був закладений у мультфільм, але ми навіть не думали, що він може стати настільки сильним і актуальним, яким, на жаль, він є зараз", - говорить продюсерка й ідейна натхненниця “Мавки" Ірина Костюк.

"Мавка. Лісова пісня" вийде у березні (instagram.com/MAVKA.MOVIE)

Додамо, що одразу після української прем’єри розпочнеться широкий прокат мультфільму у Франції, а далі - в усій Європі.

Також "Мавка. Лісова пісня" вийде у кінотеатральний прокат в країнах Близького Сходу і Північної Африки, тож можна говорити про подорож Мавки та української культури світом.

"Мавка. Лісова пісня" вийде у березні (facebook.com/MAVKA.MOVIE)