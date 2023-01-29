Український криголам прибув до станції Вернадського: полярники показали неймовірні фото

Українські полярники зазначають, що прибуття "Ноосфери" для них стало дуже радісною подією, оскільки це можливість побачитися зі своїми колегами та співвітчизниками після 10 місяців зимівлі. І звичайно ж - отримати гостинці з дому.

Полярники показали, як криголам "Ноосфера" прибув до станції "Академік Вернадський" (фото: Олександр Гришко, Alexander Hagge, Rodolfo Beyer / facebook.com/AntarcticCenter)

"А ще це початок дуже відповідальної роботи - великого ремонту на нашій улюбленій станції", - розповідає керівник 27-ї УАЕ Юрій Отруба.

Флагман українського науково-дослідного флоту "Ноосфера" став на якір 27 січня, судно доставило на станцію Вернадського вантажі та команду українських технічних фахівців.

Прибуття криголама "Ноосфера" до станції Вернадського (фото: Олександр Гришко, Alexander Hagge, Rodolfo Beyer / facebook.com/AntarcticCenter)

У науковому центрі повідомляють, що протягом найближчих кількох місяців вони мають провести невідкладні роботи з модернізації арктичної станції, що необхідно для успішної зимівлі наступної, 28-ї полярної місії. Зокрема, йдеться про заміну системи опалення та роботи з заземлення дизельної і головної будівлі "Вернадського", пояснили науковці.

Після розвантаження криголам має вирушити до чилійського порту Пунта-Аренас для майбутнього забезпечення перезміни річних експедицій на станції "Академік Вернадський".

Криголам "Ноосфера" дістався станції "Академік Вернадський" (фото: Олександр Гришко, Alexander Hagge, Rodolfo Beyer / facebook.com/AntarcticCenter)

Криголам "Ноосфера" є першим українським судном, оснащеним суперсучасною системою динамічного позиціонування. Він був куплений нашою країною у серпні 2021 року у Британії, і раніше судно називалося "Джеймс Кларк Росс".

Прибуття криголама "Ноосфера" до арктичної станції "Академік Вернадський" (фото: Олександр Гришко, Alexander Hagge, Rodolfo Beyer / facebook.com/AntarcticCenter)