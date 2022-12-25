Український криголам "Ноосфера" починає новий антарктичний сезон

Як йдеться у повідомленні Центру, флагман українського науково-дослідного флоту вирушив з Кейптауну 24 грудня і планує дістатися станції "Академік Вернадський" до кінця січня 2023 року.

"Ця експедиція є спільною з польськими колегами. Вона фінансується переважно Польською антарктичною програмою, що є дуже помічним для нас в умовах скороченого через повномасштабну війну бюджету. Тому спершу "Ноосфера" вирушить до польської антарктичної станції "Арцтовський", яка розташована на острові Кінг Джордж. Далі криголам доставить вантажі та українську команду технічних спеціалістів на українську станцію", - інформує Центр.

Завдання команди фахівців, які є членами експедиції, - завершити розпочату модернізацію інфраструктури станції.

"Цього сезону в планах заміна системи опалення, облаштування нового майданчика для зберігання човнів, роботи із заземлення дизельної та головної будівлі станції, а також низка інших невідкладних робіт, потрібних для успішної зимівлі 28-ї УАЕ", - розповіли в науковому центрі.

Крім того, у центрі повідомили, що "Ноосфера" йде до Антарктиди з великим тризубом на борту (розміром 1,25 м на 1,05 м). Два малі Державні Герби України були встановлені восени цього року під час ремонту та підготовки судна до антарктичного рейсу.

В інформації Центру нагадали, що перший антарктичний сезон "Ноосфери" відбувся з кінця січня до кінця травня 2022 року. Флагман успішно забезпечив ротацію зимівників на станції "Академік Вернадський", перезмінку полярників на польській станції "Арцтовський" та проведення унікальних досліджень із вивчення Південного океану.