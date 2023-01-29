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Украинский ледокол прибыл к станции Вернадского: полярники показали потрясающие фото

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Воскресенье 29 января 2023 15:57
Украинский ледокол прибыл к станции Вернадского: полярники показали потрясающие фото Фото: ледокол "Ноосфера" добрался до станции "Академик Вернадский" (facebook.com/AntarcticCenter)
Автор: Владимир Костырин

Научно-исследовательский ледокол "Ноосфера" под украинским флагом, вышедший в свой второй антарктический сезон в конце декабря, успешно прибыл к станции "Академик Вернадский" и стал на якорь возле острова Галиндез.

Живописные фотографии прибытия судна показали в Национальном антарктическом научном центре на Facebook-странице.

Украинские полярники отмечают, что приход "Ноосферы" для них стал очень радостным событием, так как это возможность увидеться со своими коллегами и соотечественниками после 10 месяцев зимовки. И конечно же - получить гостинцы из дома.

Украинский ледокол прибыл к станции Вернадского: полярники показали потрясающие фотоУкраинский ледокол прибыл к станции Вернадского: полярники показали потрясающие фото

Полярники показали, как ледокол "Ноосфера" прибыл к станции "Академик Вернадский" (фото: Александр Гришко, Александр Hagge, Rodolfo Beyer / facebook.com/AntarcticCenter)

"А еще это начало очень ответственной работы - большого ремонта на нашей любимой станции" , - рассказывает руководитель 27-й УАЭ Юрий Отруба.

Флагман украинского научно-исследовательского флота "Ноосфера" стал на якорь 27 января, судно доставило на станцию Вернадского грузы и команду украинских технических специалистов.

Украинский ледокол прибыл к станции Вернадского: полярники показали потрясающие фотоУкраинский ледокол прибыл к станции Вернадского: полярники показали потрясающие фото

Прибытие ледокола "Ноосфера" к станции Вернадского (фото: Александр Гришко, Александр Hagge, Rodolfo Beyer / facebook.com/AntarcticCenter)

В научном центре сообщают, что в ближайшие несколько месяцев они должны провести неотложные работы по модернизации арктической станции, что необходимо для успешной зимовки следующей, 28-й полярной миссии. В частности, речь идет о замене системы отопления и работах по заземлению дизельного и главного здания "Вернадского", пояснили ученые.

После разгрузки ледокол должен отправиться в чилийский порт Пунта-Аренас для предстоящего обеспечения пересменки годовых экспедиций на станции "Академик Вернадский".

Украинский ледокол прибыл к станции Вернадского: полярники показали потрясающие фотоУкраинский ледокол прибыл к станции Вернадского: полярники показали потрясающие фото

Ледокол "Ноосфера" добрался до станции "Академик Вернадский" (фото: Александр Гришко, Александр Hagge, Rodolfo Beyer / facebook.com/AntarcticCenter)

Ледокол "Ноосфера" является первым украинским судном, оснащенным суперсовременной системой динамического позиционирования. Он был куплен нашей страной в августе 2021 года у Британии, и раньше судно называлось "Джеймс Кларк Росс".

Украинский ледокол прибыл к станции Вернадского: полярники показали потрясающие фотоУкраинский ледокол прибыл к станции Вернадского: полярники показали потрясающие фотоУкраинский ледокол прибыл к станции Вернадского: полярники показали потрясающие фотоУкраинский ледокол прибыл к станции Вернадского: полярники показали потрясающие фотоУкраинский ледокол прибыл к станции Вернадского: полярники показали потрясающие фото

Прибытие ледокола "Ноосфера" к арктической станции "Академик Вернадский" (фото: Александр Гришко, Александр Hagge, Rodolfo Beyer / facebook.com/AntarcticCenter)

Напомним, что во второй антарктический сезон "Ноосфера" отправилась из порта Кейптауна (ЮАР) в конце декабря 2022 года. Сначала на ледоколе доставили грузы и команду полярников на польскую антарктическую станцию Арцтовская, что расположена на острове Кинг Джордж.

Ранее сообщалось, что в начале 2022 года ледокол "Ноосфера" отправился в свой первый рейс в Антарктиду.

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