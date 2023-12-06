Українські полярники показали величезний айсберг в Антарктиці: неймовірні фото

Український науково-дослідний криголам "Ноосфера" дійшов до острова Кінг Джордж в Антарктиці, де розташована польська антарктична станція "Арцтовський". Це відбулося сьогодні вночі, 6 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook Національного антарктичного наукового центру.

Що здивувало українських полярників

Шлях судна від Кейптауна до Кінг Джорджа становив 4125 миль (6638 км) і зайняв 19 днів. "Ноосфера" під час свого руху "зустрічалася" зі штормами, але досвідчена команда штурманів під керівництвом капітана Олександра Гришка майстерно їх оминала.

Зазначається, що навіть шторми в найбурхливішій протоці Дрейка вдалося успішно обійти.

Однак, вчених дещо здивувало: "Ми побачили айсберги набагато раніше, ніж в попередні роки, ще з 58 градусу широти".

Капітан судна зазначив, що можливо, це відколи величезного айсберга A23a площею 4 тис. км квадратних, який саме проходив північний край Антарктичного півострова в листопаді цього року.

Що робитимуть далі

Наступні дні на "Ноосфері" триватиме розвантаження. Фахівцям необхідно доправити на берег 9 контейнерів з майже 450 тоннами різних речей та 140 тис. літрів пального для "Арцтовського".

11 грудня планується відправлення судна до української станції "Академік Вернадський".

Додамо, що 17 листопада 2023 року флагман українського науково-дослідного флоту - криголам "Ноосфера" вирушив з Кейптауна (Південно-Африканська Республіка) в Антарктику. Це вже третій його антарктичний сезон під синьо-жовтим прапором.

Український криголам "Ноосфера" прибув до Антарктиди (фото: facebook.com/AntarcticCenter)