ua en ru
Ср, 06 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинские полярники показали огромный айсберг в Антарктике: невероятные фото

Среда 06 декабря 2023 12:25
UA EN RU
Украинские полярники показали огромный айсберг в Антарктике: невероятные фото Ледокол "Ноосфера" прибыл в Антарктику (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
Автор: Татьяна Самарук

Украинский научно-исследовательский ледокол "Ноосфера" дошел до острова Кинг Джордж в Антарктике, где расположена польская антарктическая станция "Арцтовский". Это произошло сегодня ночью, 6 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook Национального антарктического научного центра.

Что удивило украинских полярников

Путь судна от Кейптауна к Кинг Джорджу составил 4125 миль (6638 км) и занял 19 дней. "Ноосфера" во время своего движения "встречалась" со штормами, но опытная команда штурманов под руководством капитана Александра Гришко искусно их обходила.

Отмечается, что даже штормы в самом бурном проливе Дрейка удалось успешно обойти.

Однако ученых кое-что несколько удивило: "Мы увидели айсберги гораздо раньше, чем в предыдущие годы, еще с 58 градусов широты".

Капитан судна отметил, что, возможно, это отколи огромного айсберга A23a площадью 4 тыс. км квадратных, который проходил северный край Антарктического полуострова в ноябре этого года.

Что будут делать дальше

Следующие дни на "Ноосфере" будет продолжаться разгрузка. Специалистам необходимо доставить на берег 9 контейнеров с почти 450 тоннами разных вещей и 140 тыс. литров горючего для Арцтовского.

11 декабря планируется отправка судна на украинскую станцию "Академик Вернадский".

Добавим, что 17 ноября 2023 флагман украинского научно-исследовательского флота - ледоколам "Ноосфера" отправился из Кейптауна (Южно-Африканская Республика) в Антарктику. Это уже третий его антарктический сезон под сине-желтым флагом.

Украинские полярники показали огромный айсберг в Антарктике: невероятные фотоУкраинские полярники показали огромный айсберг в Антарктике: невероятные фотоУкраинские полярники показали огромный айсберг в Антарктике: невероятные фотоУкраинские полярники показали огромный айсберг в Антарктике: невероятные фотоУкраинские полярники показали огромный айсберг в Антарктике: невероятные фотоУкраинские полярники показали огромный айсберг в Антарктике: невероятные фотоУкраинские полярники показали огромный айсберг в Антарктике: невероятные фотоУкраинские полярники показали огромный айсберг в Антарктике: невероятные фотоУкраинские полярники показали огромный айсберг в Антарктике: невероятные фотоУкраинские полярники показали огромный айсберг в Антарктике: невероятные фотоУкраинский ледокол "Ноосфера" прибыл в Антарктиду (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Ранее мы сообщали, что полярники показали огромный ров, который вырыли в снегу.

Также смотрите, как выглядят "белые ночи" в Антарктиде.

Читайте РБК-Украина в Google News
Антарктида полярники