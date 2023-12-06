Украинские полярники показали огромный айсберг в Антарктике: невероятные фото
Украинский научно-исследовательский ледокол "Ноосфера" дошел до острова Кинг Джордж в Антарктике, где расположена польская антарктическая станция "Арцтовский". Это произошло сегодня ночью, 6 декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook Национального антарктического научного центра.
Что удивило украинских полярников
Путь судна от Кейптауна к Кинг Джорджу составил 4125 миль (6638 км) и занял 19 дней. "Ноосфера" во время своего движения "встречалась" со штормами, но опытная команда штурманов под руководством капитана Александра Гришко искусно их обходила.
Отмечается, что даже штормы в самом бурном проливе Дрейка удалось успешно обойти.
Однако ученых кое-что несколько удивило: "Мы увидели айсберги гораздо раньше, чем в предыдущие годы, еще с 58 градусов широты".
Капитан судна отметил, что, возможно, это отколи огромного айсберга A23a площадью 4 тыс. км квадратных, который проходил северный край Антарктического полуострова в ноябре этого года.
Что будут делать дальше
Следующие дни на "Ноосфере" будет продолжаться разгрузка. Специалистам необходимо доставить на берег 9 контейнеров с почти 450 тоннами разных вещей и 140 тыс. литров горючего для Арцтовского.
11 декабря планируется отправка судна на украинскую станцию "Академик Вернадский".
Добавим, что 17 ноября 2023 флагман украинского научно-исследовательского флота - ледоколам "Ноосфера" отправился из Кейптауна (Южно-Африканская Республика) в Антарктику. Это уже третий его антарктический сезон под сине-желтым флагом.
Украинский ледокол "Ноосфера" прибыл в Антарктиду (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
Ранее мы сообщали, что полярники показали огромный ров, который вырыли в снегу.
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