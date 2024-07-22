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Український композитор розповів, про що його просив путініст Охлобистін напередодні вторгнення РФ

Олександр Злотник та Іван Охлобистін (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Український композитор Олександр Злотник розповів про прохання, з яким до нього звернувся російський пропагандист, актор Іван Охлобистін, напередодні вторгнення РФ.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю автора численних пісень для OBOZ.UA.

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Зі слів Олександра, перед початком війни вони з актором-путіністом зустрічалися у Києві, у столичному Будинку кіно.

Злотник каже, що Охлобистін намагався домовитися з ним про співпрацю.

"Він хотів, щоб я став композитором фільму, до якого він написав сценарій. А потім прийшов 2014 рік з усіма трагічними подіями, звісно, про співпрацю і мови не могло бути. Крім того, ми знаємо, яку позицію обрав Охлобистін щодо України", - пригадав композитор.

Зараз, говорить він, у нього не залишилось родичів чи друзів з РФ, з якими він спілкується.

Олександр Злотник (фото: facebook.com/zlotnyk)

Позиція Охлобистіна щодо війни в Україні

У 2014 році російський актор висловився на підтримку незаконної анексії Криму та окупації Донбасу.

24 лютого 2022 року він неодноразово заявляв про свій намір вирушити на фронт і битися на боці окупантів, але поки цього не зробив.

Крім того, Охлобистін говорив про необхідність "насильницького лікування" тих, хто виступає проти Росії, стверджуючи, що їхня позиція є "хворобою".

Іван Охлобистін (фото: російські ЗМІ)

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